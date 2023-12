Giulia Salemi e Pretelli, la ‘soap opera’ continua: colpo di scena

Qualche giorno fa erano circolate nuove voci relative alla crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, con quest’ultimo che, stando a quanto trapelato, avrebbe persino fatto i bagagli, trasferendosi altrove. Alessandro Rosica, che aveva riportato questa indiscrezione, aveva anche descritto una situazione che pareva essere irrecuperabile, rivelando anche come la notizia della presunta rottura sarebbe arrivata all’inizio del prossimo anno.

Le segnalazioni su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Ebbene, a distanza di qualche giorno da queste voci, sono arrivate nuove segnalazioni su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due sarebbero stati beccati insieme in più occasioni e sarebbero apparsi tranquilli e sereni. Le segnalazioni in questione sono due, entrambe riportate da Deianira Marzano nelle sue stories di Instagram. Partendo dalla prima, risalente a sabato 16 dicembre, l’utente avrebbe avvistato Salemi e Pretelli al Bicocca Village di Milano: “Ho visto la Salemi e Pretelli molto tranquilli e sereni stavano mangiando un trancio di pizza!” è quanto si legge.

La seconda segnalazione riguarderebbe, invece, la giornata di domenica 17 dicembre: “Oggi in Rinascente vista Salemi e Pierpaolo tranquillissimi“. In aggiunta a questa segnalazione, Deianira Marzano ha precisato che a scriverla sarebbe stato un suo amico. Qualora queste segnalazioni dovessero trovare conferma, si tratterebbe di un vero e proprio colpo di scena nella storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Le recenti indiscrezioni su Salemi e Pretelli

Prima delle indiscrezioni di Rosica, ad ogni modo, era stato Dillinger News a rivelare come la storia tra Salemi e Pretelli sarebbe finita da tempo, sostenendo come i due continuerebbero a stare insieme solo per hype e lavoro. Come se non bastasse, di recente si era sparsa la voce di un presunto contratto tra i due ex gieffini. Qualche giorno fa era dunque intervenuta Giulia Salemi, che sul suo canale broadcast di Instagram aveva rivelato di come lei e Pretelli stessero affrontando un periodo duro. Salemi aveva smentito la voce del contratto, chiedendo però ai fan riservatezza e sostegno.

Dopo le tante voci e indiscrezioni sulla crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nuove presunte segnalazioni aggiungono un nuovo capitolo alla storia dei due ex gieffini, in attesa di capire come evolverà e quali comunicazioni arriveranno dai diretti interessati.