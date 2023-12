Giulia Salemi e Pretelli: “Lui se ne è andato di casa, è finita”

Dopo i rumors della crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, la notizia sembra ormai certa. Secondo quanto rivelato da Alessandro Rosica (l’investigatore social), i due non vivrebbero più assieme.

Da qualche settimana si mormorava di una crisi, confermata da Giulia che recentemente aveva affermato che “stavano passando un momento difficile“. Ora la relazione sembra agli sgoccioli. Secondo quanto riportato da Rosica, infatti, Pierpaolo avrebbe fatto i bagagli e si sarebbe trasferito altrove.

“A seguito dei miei scoop recenti dove raccontavo la storia oramai agli sgoccioli, Pierpaolo ha fatto i bagagli e vive da un’altra parte. I motivi?!? Già da tempo le cose non andavano più bene, non c’è più quel sentimento forte che li legava“.

L’investigatore social ha rivelato di aver fatto sempre il tifo per loro, come tanti altri fan, ma che non si può continuare a sostenere una coppia che “ormai ha dei problemi e non funziona più“. Conferma, però, che non vi è alcun contratto prestabilito tra i due. Probabilmente sentono il dovere di farsi vedere uniti per il fandom che crede in loro. Ad oggi la situazione “è irrecuperabile“, scrive lui. Rivela anche che la notizia della rottura verrà data all’inizio del prossimo anno.

Le ultime notizie sulla coppia

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli stanno insieme da ormai 3 anni, da quando si sono innamorati all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5.

Da qualche periodo si è iniziato a parlare di crisi tra i due. Su Dillinger News, è stato rivelato anche che da tempo la storia è finita ma che gli ex gieffini stavano cercando di trovare il modo di comunicarlo ai fan. A questa insinuazione avevano risposto i genitori di Giulia.

Poi è arrivata la conferma da parte dell’influencer. Sul suo canale Instagram ha rivelato, con un audio, che stanno affrontando un “duro periodo” e che devono capire “dove la loro relazione sta andando“, per decidere che direzione prendere.

Proprio per questo, hanno chiesto ai fan riservatezza e sostegno, pregandoli di non fare troppe domande. La Salemi ci ha tenuto a precisare che non esiste alcun contratto che li obbliga a stare insieme. Se temporeggiano a spiegare la loro situazione è proprio perché tengono alla relazione in quanto è “la più importante della loro vita“.

Lo scoop di Rosica, a pochi giorni da questo annuncio, ottiene così sempre più conferme.