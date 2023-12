Giulia Salemi conferma la crisi con Pretelli: l’ora più buia

Dopo settimane di speculazioni, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno finalmente rotto il silenzio. Ma, procediamo con ordine. Circa un mese fa, Fabrizio Corona ha annunciato nel suo canale ‘Dilinger News’ la presunta rottura della coppia nata all’interno del Grande Fratello Vip tre anni fa. Non solo, l’ex re dei paparazzi ha anche svelato che i due avrebbero una relazione di convenienza e che continuerebbero a stare insieme solamente per hype e lavoro. Di fronte a questi gossip, i due hanno deciso di non rispondere e mantenere la via del silenzio. Peccato che questa strategia ha finito per attrarre ancora più critiche.

Giulia e Pierpaolo non si mostrano da tempo sui social insieme e, tramite le loro storie o quelle dei loro amici, sembrano condurre due vite separate. Per questo, si è iniziata a spargere la voce di un possibile contratto tra i due. In questo momento, gli ex vipponi stanno conducendo in coppia su Mtv la nuova stagione di “Ex on the beach“. Anche se le puntate sono state già registrate, c’è chi ha sostenuto che i ‘Prelemi‘ stessero attendendo la finale dello show per ufficializzare la rottura, così da poter pubblicizzare nel frattempo il loro progetto.

Ebbene, oggi, 2 dicembre, la Salemi e Pretelli hanno deciso di mettere un punto a tutte queste voci. L’influencer italo-persiana ha condiviso un audio sul suo canale broadcast su Instagram, nel quale si può sentire brevemente anche Pierpaolo. La conduttrice ha chiarito di aver voluto fare questo audio più “intimo” per parlare direttamente ai loro fan, prima di confermare la crisi con il fidanzato:

Sono qua con Pierpaolo e volevo lasciare un messaggio nel gruppetto proprio perché non abbiamo voglia di rilasciare comunicazioni ufficiali. Quindi qua ci stiamo rivolgendo alle persone che ci seguono e ci vogliono bene. Innanzitutto, premetto che leggiamo i vostri messaggi e “non ci aiutano”, soprattutto le vostre accuse ci fanno del male. Perché se un minimo ci conoscete sapete che persone siamo. Non c’è nessun contratto che ci obbliga a stare insieme, non c’è nessun programma televisivo che ci impedisce di lasciarci. Non abbiamo lavori, non c’è niente, quindi tutte queste allusioni che alcuni profili fanno sono tutte finte. Semplicemente stiamo capendo chi siamo, dove stiamo andando e non vogliamo rovinare quella che è la relazione più importante della nostra vita. Ci serve del tempo per favore, rispettateci. Grazie, vi vogliamo bene.

Dunque, sì, Giulia e Pierpaolo stanno attraversando un periodo difficile nella loro relazione. Ma, il motivo per il quale avevano deciso di non dire nulla fino ad ora non ha nulla a che vedere con il loro show o con questione lavorative. Semplicemente, sembrerebbero non essere ancora sicuri di come procedere e, dunque, se lasciarsi definitivamente o meno.

Questa non è la prima volta che i due affrontano un momento simile. Lo scorso febbraio, la Salemi aveva annunciato la crisi con il fidanzato, rientrata poche settimane dopo. Adesso, a distanza di vari mesi, i ‘Prelemi‘ si ritrovano a dover affrontare una seconda crisi. Non resta quindi che attendere per scoprire se questa sarà la fine definitiva per la coppia o se decideranno di darsi una nuova possibilità.