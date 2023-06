Tale e quale, arriva l’ex di Conti: il ruolo della moglie del conduttore

Sembrerebbe che Roberta Morise farà parte del cast della prossima edizione di Tale e quale show, storico programma di Carlo Conti, in onda su Rai 1 in prima serata. Come riportato dal settimanale Oggi, La showgirl sarebbe stata graziata da Francesca Vaccaro, moglie del conduttore. Roberta, infatti, è l’ex fidanzata di Conti, il quale non parrebbe prendere posizione sulla vicenda, aspettando il benestare della moglie.

Roberta Morise: concorrente a Tale e quale show grazie a Francesca

A permettere una partecipazione di Roberta Morise alla prossima edizione di Tale e quale show, sarebbe stata proprio Francesca Vaccaro, che avrebbe dato l’ok. Indipendentemente da quanto ci sia di vero in queste voci, con ogni probabilità rivedremo la showgirl questa estate. Pare, infatti, che condurrà Camper nella fascia mattutina di Rai 1. Le ultime indiscrezioni la vedrebbero anche come papabile candidata per la tanto ambita fascia pomeridiana del palinsesto.

In Rai ci sono ancora numerosi tasselli da incastrare nell’enorme puzzle che compone il palinsesto e Roberta Morise sarebbe tra questi. Non è ancora chiaro quali opportunità televisive si prospettino per la conduttrice in vista della prossima stagione televisiva, ma appare evidente come il suo nome si aggiunga a quello dei possibili sostituti di Serena Bortone, che oggi occupa l’ambita fascia pomeridiana con Oggi è un altro giorno.

Gli impegni di Roberta: Camper e non solo…

Quest’estate, ad ogni modo, la showgirl si dedicherà a Camper e poi, probabilmente, si esibirà nelle vesti di concorrente a Tale e quale show, davanti agli occhi dell’ex Carlo Conti. Il programma va in onda in prima serata su Rai 1 dal 2012 e vanta la bellezza di 12 edizioni. Il format è stato anche riproposto e rinnovato attraverso numerosi spin – off (Tale e quale show – Il torneo, Tali e quali e il più recente Tale e quale Sanremo).

In attesa di conferme sul cast della prossima edizione di Tale e quale show, Carlo Conti ha voluto ribadire la presenza dei suoi tre giurati di fiducia anche per il prossimo anno. Chissà cosa porterà al talent show di Rai 1 la possibile partecipazione di Roberta Morise.