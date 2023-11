Tale e Quale, appello fuori luogo di Malgioglio, quando è meglio tacere

By

Cristiano Malgioglio è titolare indiscusso della corona di giudice più severo di Tale e Quale Show. Com’è noto, però, anche i duri hanno un cuore. Peccato che l’artista siciliano abbia scelto l’occasione peggiore per farne sfoggio. Durante la finale della tredicesima edizione di Tale e Quale Show, al termine dell’esibizione di Ginevra Lamborghini, il giurato è andato oltre il suo ruolo, tirando in ballo la più nota sorella della concorrente.

La trentunenne bolognese si è cimentata nell’imitazione di Malika Ayane riscuotendo pareri per lo più positivi. Tra il pubblico, ad applaudire, anche il padre Tonino Lamborghini. Quando Malgioglio ha preso la parola, invece di commentare la performance, ha deciso di sparare sulla Croce Rossa, chiamando in causa Elettra Lamborghini. Tra la voce di Pistolero e la sorella maggiore, si sa, non scorre buon sangue.

Io stasera vorrei fare da paciere. Sono molto amico di Elettra e loro due, a quanto pare, non vanno molto d’accordo. Tengo molto alla famiglia e mi spiace vedere due sorelle che non si parlano. Vorrei che magari Elettra facesse un videomessaggio la prossima settimana. È una ragazza intelligente e divertente e ha un carattere molto sentimentale, sarebbe bellissimo vedere due sorelle che si vogliono bene.

Aprire una parentesi sulla vita privata di Ginevra e alludere a vicende superflue ai fini della gara è stata una mossa decisamente azzardata da parte del cantautore. Le dinamiche familiari sono un terreno scivoloso sul quale avventurarsi ed è bene che rimangano appannaggio dei diretti interessati, più che essere sbandierate in prima serata su Rai 1.

Inoltre Elettra Lamborghini ha fatto capire chiaramente di non aver alcuna intenzione di parlare pubblicamente dei problemi con sua sorella. A settembre 2022, quando Ginevra era nella Casa del Grande Fratello Vip, la regina del twerking ha inviato una diffida a lei e al reality show, affinché nessuno facesse più il suo nome. Si può dunque presumere, e con una certa convinzione, che il videomessaggio auspicato da Malgioglio non vedrà mai la luce.

La faida tra Ginevra ed Elettra Lamborghini: cosa sappiamo

Elettra Lamborghini e Ginevra hanno smesso di parlarsi nel 2019. Le ragioni dietro alla rottura non sono mai state chiarite ufficialmente. Tuttavia devono essere molto serie, dal momento che la seconda non è neanche stata invitata al matrimonio della cantante con il deejay olandese Afrojack. Nella Casa più Spiata d’Italia, Ginevra Lamborghini ha ammesso che una vera causa scatenante non esiste e che i conflitti affonderebbero nella loro infanzia.

“Mio padre ci ha messo molto a confronto da piccoline – ha confessato al GF VIP – Lei era più il Diavolo della Tasmania mentre mio padre mi chiamava la Principessina. E’ normale che lei forse sia cresciuta con una competizione nei miei confronti“. Nel mondo del gossip, tuttavia, si rumoreggia che tutto sia nato a causa delle ambizioni artistiche di Ginevra, che sarebbero entrate in conflitto con l’affermata carriera di Elettra.