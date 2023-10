Tale e Quale, amaro ritiro: chi ha abbandonato, non ci sarà sostituto

Le anticipazioni della sesta puntata di Tale e quale show: un concorrente si ritira e non verrà sostituito. Novità in giuria.

Venerdì 27 ottobre andrà in onda la sesta puntata di Tale e quale show. Il talent condotto da Carlo Conti, giunto alla tredicesima edizione, sfiderà ancora una volta Mediaset. Canale 5 proporrà il film di Ficarra e Picone intitolato Anche se è amore non si vede (2011). Tra giurati aggiunti e novità per quanto riguarda il cast, ecco cosa proporrà la sesta puntata di Tale e quale show.

Tale e quale show: un concorrente si ritira

Stando a quanto riportato da TvBlog, Tale e quale show dovrebbe proseguire la sua tradizionale gara con dieci concorrenti invece che undici. Pare, infatti, che Scialpi abbia abbandonato il programma dopo l’infortunio alla gamba rimediato al termine della quinta puntata, avvenuto mentre tornava in camerino con gli zatteroni dei Cugini di Campagna. Sembra, inoltre, che nessun nuovo concorrente arriverà per sostituire il cantante infortunato.

Alla chiusura della tredicesima edizione di Tale e quale show mancano ormai solo tre puntate. L’ultima vedrà i 5 migliori artisti di quest’anno confrontarsi con i 5 migliori dell’anno passato, come vuole la tradizionale sfida dei campioni di ogni fine edizione.

Le novità in giuria e le esibizioni

Novità anche in giuria, dove al trio Goggi-Malgioglio-Panariello si aggiungerà David Pratelli nei panni di Christian De Sica, quest’ultimo già giudice, in passato, all’interno del programma di Carlo Conti. A Pratelli si affiancherà Alessia Marcuzzi, che il martedì seguente ripartirà con la nuova edizione di Boomerissima su Rai 2.

La sesta puntata di Tale e quale show, come anticipato nella precedente, vedrà le seguenti dieci esibizioni:

Jo Squillo sarà Mina;

Ginevra Lamborghini sarà Madame;

Alex Belli vestirà i panni di Toto Cutugno;

Pamela Prati imiterà Carmen Miranda;

La coppia Paolantoni-Cirilli saranno le Las Ketchup;

Jasmine Rotolo sarà Noemi;

Luca Gaudiano vestirà i panni di Tananai;

Maria Teresa Ruta rifarà Nancy Sinatra;

Lorenzo Licitra imiterà Michael Jackson;

Ilaria Mongiovì imiterà Marcella Bella.

Tale e quale show: cos’è successo nella quinta puntata

Nel corso della quinta puntata di Tale e quale show, a non potersi esibire sono stati due concorrenti: Maria Teresa Ruta e Scialpi. L’assenza della prima era stata annunciata giorni prima, complice una frattura alle costole che l’ha portata a prendersi una pausa e a farsi sostituire dalla figlia Guenda Goria. Scialpi, invece, ha annunciato di non poter cantare perché colpito da una raucedine. Il cantante aveva fatto le prove fino all’ultimo per provare a partecipare alla puntata, ma non è riuscito a recuperare la voce per tempo, beccandosi quindi il “non classificato”.