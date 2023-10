Tale e Quale 13, 5° puntata: due assenti, la classifica e il vincitore

Venerdì 20 ottobre, è andata in onda la quinta puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show. Nel corso della serata, i vari concorrenti si sono esibiti con le loro imitazioni, tuttavia ci sono state due grandi assenze. La prima era stata già annunciata diversi giorni fa: stiamo parlando di Maria Teresa Ruta che, a causa di una frattura alle costole, ha dovuto prendersi una pausa ed è stata sostituita dalla figlia Guenda Goria. Nel video di presentazione prima della performance di Guenda, si è potuta vedere Maria Teresa in preda ad una crisi a causa delle critiche e dei bassi punteggi ricevuti in queste settimane. “Io ce la metto tutta ma credevo di essere più brava. Vorrei che i miei coach fossero fieri di me perché mi impegno tanto”, ha detto tra le lacrime.

Ma, Maria Teresa Ruta non è stata l’unica concorrente che non ha avuto la possibilità di esibirsi questa sera. Scialpi, dopo essere uscito dal famoso ascensore indossando i panni di Nick dei Cugini di Campagna, ha annunciato di non poter cantare poiché colpito da una raucedine. Carlo Conti ha lodato la professionalità del cantante ed attore, che fino all’ultimo ha fatto le prove per poter partecipare alla puntata. Tuttavia, nonostante le cure mediche, non è proprio riuscito a recuperare la voce, beccandosi, quindi, un ‘non classificato‘. Con il benestare dei giudici e dei suoi compagni, però, proverà a fare la stessa imitazione la prossima settimana, così da poter prendersi la sua rivincita.

Dopodiché, Carlo Conti ha annunciato gli artisti che gli altri concorrenti dovranno imitare la prossima settimana. Di seguito la lista:

Pamela Prati sarà Carmen Miranda;

Maria Teresa Ruta sarà Nancy Sinatra;

Alex Belli sarà Toto Cutugno;

Jasmine Rotolo sarà Noemi;

Paolantoni e Cirilli saranno Las Ketchup;

Ginevra Lamborghini sarà Madame;

Luca Gaudiano sarà Tananai;

Jo Squillo sarà Mina;

Lorenzo Licitra sarà Michael Jackson;

Scialpi sarà Nick dei Cugini di Campagna;

Ilaria Mongiovì sarà Marcella Bella.

Infine, è arrivato il tanto atteso momento della classifica. All’ultimo posto è arrivato Scialpi che, come menzionato prima, non ha potuto esibirsi. La vittoria, invece, è andata a Lorenzo Licitra, il quale ha commosso tutti con la sua imitazione di Alex Baroni con il brano “Cambiare“. Di seguito il resto della classifica:

Lorenzo Licitra con 64 punti; Luca Gaudiano con 59 punti; Jo Squillo con 58 punti; Alex Belli con 55 punti; Ilaria Mongiovì con 53 punti; Jasmine Rotolo e Guenda Goria con 46 punti; Ginevra Lamborghini con 41 punti; Pamela Prati con 33 punti; Paolantoni e Cirilli con 25 punti; Scialpi con 24 punti.