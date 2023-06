Tale e Quale, altri 3 vip opzionati: chi sono, i provinati salgono a 10

Negli ultimi giorni si stanno rincorrendo voci insistenti sui nomi che andranno a comporre il cast della prossima edizione di Tale e quale show. Recentemente, infatti, diversi nomi legati al Grande Fratello Vip (e non solo) erano stati accostati al talent di Rai 1. Tuttavia, oltre alle già citate Pamela Prati e le sorelle Selassiè, sarebbero emersi, di recente, nuovi nomi.

Provini di Tale e quale show: emergono nuovi nomi

Secondo un retroscena di TvBlog, nuovi profili sarebbero stati provinati nei giorni scorsi, in vista della tredicesima edizione di Tale e quale show, prevista per settembre. Alla lunga lista del casting si aggiungerebbero, infatti, anche le Karma B, Milena Miconi e Carmen Di Pietro.

Le Karma B, composte da Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi, sono un duo di drag queen divenuto popolare grazie alla riuscita partecipazione a Ciao Maschio, programma di Nunzia De Girolamo. Milena Miconi è una showgirl e attrice reduce dalla partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip, arrivando ad un passo dalla finalissima. Carmen Di Pietro, infine, è una showgirl assai nota al pubblico generalista. Tra le sue partecipazioni più note, si ricordano l’Isola dei Famosi (nel 2004 e nel 2022) e il Grande Fratello Vip (nel 2017).

Nonostante i tanti nomi emersi negli ultimi giorni, non si hanno ancora certezze su chi andrà a comporre il cast della prossima edizione di Tale e quale show, in arrivo a settembre. Manca sempre meno all’inizio del talent e non sono da escludere possibili novità in arrivo nelle prossime settimane. Attualmente, i provini sembrerebbero continuare, in attesa di trovare i concorrenti più adatti.

La giuria di Tale e quale show: conferma in blocco

Una delle certezze del talent di Rai 1 guidato da Carlo Conti sarà, salvo clamorose sorprese, la giuria. Anche nella prossima edizione, infatti, Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, dovrebbero mantenere saldo il loro posto, giudicando le esibizioni dei concorrenti e facendo spettacolo. Tale e quale show vedrebbe una conferma in blocco della giuria per il terzo anno consecutivo, con un quarto giudice che cambierebbe ad ogni puntata.