Tale e Quale, 7 provinati: ondata di ex GF Vip e ex Ballando, i nomi

Sono iniziati i provini per la prossima edizione di Tale e Quale Show: tra i nomi in lizza diversi ex vipponi e ex Ballando

A settembre su Rai 1 inizierà una nuova edizione di Tale e Quale Show e, proprio in questi giorni, si sono tenuti i primi provini per quello che sarà il nuovo cast dello show di Carlo Conti. Da anni, ormai, moltissimi ex concorrenti del GF Vip cercando di entrare a far parte del programma. Nelle scorse stagioni, ad esempio, abbiamo trovato personaggi come Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando o Adua Del Vesco. Ebbene, anche quest’anno tra i nomi in lizza sembrano esserci diversi ex vipponi, ma non solo. Anche diversi ex volti di Ballando con le stelle avrebbero fatto le audizioni per poter essere i nuovo imitatori della trasmissione. Di chi si tratta?

Secondo quanto riportato dal portale TvBlog, tra gli ex di Ballando con le stelle che hanno provato ad entrare nel cast di Tale e Quale ci sono il parrucchiere dei vip Federico Fashion Style e l’attrice Rosanna Banfi. Tra gli ex vipponi provinati, invece, troviamo: Pamela Prati, Manila Nazzaro, le sorelle Selassiè e Patrizia Pallegrino. Inoltre, avrebbe fatto l’audizione anche l’attrice ed ex naufraga Nadia Rinaldi. C’è da dire che non è la prima volta che molti di questi volti cercando di partecipare alla trasmissione di Rai 1.

Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè, infatti, avevano già fatto il provino lo scorso anno, subito dopo la fine del loro percorso al Grande Fratello Vip. La loro partecipazione sembrava essere praticamente sicura, quando, all’ultimo, finirono per essere scartate. A distanza di un anno, le principesse etiopi hanno deciso di provarci un’altra volta. Ma, non sono le sole. Anche Manila Nazzaro aveva provato qualche edizione fa a diventare una delle imitatrici di Tale e quale show, ma le cose non andarono bene. Chissà se, questa volta, il destino dell’ex Miss Italia nello show di Carlo Conti sarà diverso.

Stesso discorso per Patrizia Pellegrino che, però, è arrivata al suo quarto tentativo. A luglio del 2022, infatti, aveva raccontato di essere stata rifiutata per la terza volta. Dopo aver fatto il provino, aveva ricevuto i complimenti da parte di tutti i presenti, dunque aveva davvero la speranza che sarebbe stata la volta buona. Per questo, dopo aver appreso la notizia, era scoppiata a piangere. “Ci avevo lavorato da due mesi con Marcello Cirillo”, aveva aggiunto.

Infine, ci sarebbe un ultima ex vippona tra i probabili nomi del cast della 13esima edizione di Tale e Quale Show. Quest’ultima, però, in realtà starebbe subendo un forte corteggiamento da parte di Carlo Conti. Stiamo parlando della soprano Katia Ricciarelli, la cui presenza nel programma, da anni, sarebbe uno degli obiettivi del conduttore. Insomma, non resta che attendere per scoprire chi di loro vedremo effettivamente a Settembre nei venerdì sera di Rai 1.