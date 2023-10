Tale e Quale, 4° giurata ‘Belen’: la modella è un’ossessione in Rai

In Rai un giorno sì e l’altro pure viene tirata in ballo la modella argentina che sta passando un momento non roseo a livello privato

In Rai pare che in questo periodo ci sia un’ossessione nei confronti di Belen Rodriguez e per i gossip attorno alla sua vita privata. Paradossalmente la showgirl, fresca di separazione da Stefano De Martino, è più ricercata dalla Tv di Stato piuttosto che da Mediaset, azienda per la quale ha lavorato per anni e che, di solito, è più incline in certi show a trattare la cronaca rosa (ultimamente meno, per via del diktat anti trash di Pier Silvio Berlusconi).

L’ultima notizia riguardante il servizio pubblico e la modella argentina è che a Tale e Quale Show, nella terza puntata prevista per venerdì 6 ottobre, la 4° giurata sarà Belen. Chi conosce i meccanismi della trasmissione di Carlo Conti sa bene che non ci sarà effettivamente lei dietro al bancone, bensì un’imitatrice, in questo caso Amelia Villano. Ma si torni al discorso dell’ossessione con cui la Rai insegue la modella da settimane.

L’idea di Tale e Quale di rimettere al centro dell’attenzione la Rodriguez in un periodo per lei – a detta di chi la conosce bene – non buono dal punto di vista personale poteva forse essere evitata. Così come poteva essere evitato il can can che si è scatenato attorno a Stasera c’è Cattelan (Rai Due). Il fatto è noto: Cattelan aveva invitato la modella argentina nel suo show, lei aveva detto di sì, salvo poi annullare l’ospitata. Il conduttore ha sbertucciato pubblicamente la Rodriguez per la decisione di fare un passo indietro, un comportamento ritenuto da molti inopportuno (tra i volti noti pure Sabrina Ferilli ha tuonato su Cattelan).

Finita qui? Certo che no, perché Belen è pure finita al centro del dibattito a Domenica In, nel corso dell’intervista di Fabrizio Corona in onda l’1 ottobre (Mara Venier ha inoltre assicurato che sarà a breve sua ospite). L’ex re dei paparazzi ha raccontato diversi aneddoti privati riguardanti la sua ex compagna, aggiungendo che in questo momento sta attraversando un periodo non facile e che “andrebbe aiutata”. Ecco, appunto, forse sarebbe il caso di lasciarla un po’ in pace ed evitare di tirarla continuamente in ballo un giorno sì e l’altro pure.