Tale e Quale 2023: ex Gf Vip vicina alla firma e 3 sorelle provinate

Se per molti l’estate è sinonimo di relax, per Carlo Conti è un momento di lavoro. A settembre, infatti, ripartirà, con ogni probabilità, Tale e quale show. Con la tredicesima edizione alle porte, il talent di Rai 1 ha rappresentato, negli anni, uno dei punti fermi del palinsesto. Il format ha avuto talmente tanto successo da portare alla nascita di spin-off come Tali e quali, Natale e quale show, Tale e quale show-Il torneo e Tale e quale Sanremo.

Tale e quale show 2023: le indiscrezioni sul cast

Come avviene per ogni nuova edizione, il cast di partecipanti sarà rinnovato. Sebbene manchino pochi mesi all’inizio del programma, previsto presumibilmente per settembre, ad oggi non abbiamo certezze su chi possa competere nella tredicesima edizione di Tale e quale show. Stando a quanto riporta Pipol Tv su Instagram, tuttavia, qualcosa sembrerebbe muoversi.

A Tale e quale show sarebbero iniziati i provini. Sembrerebbe, infatti, che Carlo Conti abbia intenzione di coinvolgere alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Tra questi ci sarebbe Pamela Prati, che viene data come vicinissima alla firma. Viene fatto anche il nome delle sorelle Selassie che prenderebbero parte al talent come concorrente unico. Il vero sogno di Carlo Conti, secondo Pipol Tv, sarebbe quello di far partecipare Katia Ricciarelli. Si tratterebbe, in quest’ultimo caso, di uno scenario molto complicato e difficilmente lo si potrà veder realizzato.

Tale e quale show 2023: la giuria

Una delle poche certezze del programma, al momento, sembrerebbe essere la giuria. Nelle ultime edizioni, ad accompagnare Loretta Goggi sono stati Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Dopo numerosi cambi, Carlo Conti sembrerebbe aver trovato l’equilibrio perfetto, con i tre giurati che hanno saputo dimostrare un’ottima intesa, regalando spettacolo al pubblico a casa.

Tale e quale show, talent targato Rai 1, si prepara a tornare sul teleschermo, probabilmente nel periodo di settembre. Non si hanno ancora certezze su chi vi parteciperà e i dubbi da sciogliere sono ancora numerosi. Non sappiamo se Carlo Conti possa effettivamente decidere di pescare tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip per comporre il suo cast. Al momento, si tratta di semplici voci. Non resta che attendere ulteriori dettagli.