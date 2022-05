Tale e Quale 2022, provinati ex gieffini: c’è anche lui, il nome inaspettato

È già tempo di pensare al cast di Tale e Quale Show 2022. Durante l’estate infatti tutte le produzioni e gli autori si mettono in moto per cercare concorrenti dei vari programmi televisivi che partono a settembre. Tra questi c’è anche Tale e Quale Show, uno dei cavalli di battaglia di Rai Uno e un grandissimo successo di Carlo Conti. Come succede già da qualche anno, a Tale e Quale potrebbero esserci degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Anche l’anno scorso per esempio ci sono stati Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, dopo l’enorme successo che hanno avuto nella quinta edizione del GF Vip.

Anche la sesta edizione del reality show di Canale 5 ha avuto un discreto successo. Gli ascolti hanno premiato il programma, sebbene sui social l’entusiasmo non fosse alle stelle come per l’edizione vinta da Tommaso Zorzi. Nonostante ciò, però, non si può parlare di un’annata flop per Alfonso Signorini e per questo la grande visibilità che hanno avuto gli ex Vipponi potrebbe aprir loro nuove strade. Una di queste è la prossima edizione di Tale e Quale Show.

Stando a quanto riportato da Super Guida Tv, negli ultimi giorni sarebbero stati provinati due ex gieffini dell’ultima edizione. Si tratta al momento di indiscrezioni, nulla di ufficiale o di certo. Ma chi sono questi due provinati? Uno dei nomi saltati fuori come possibili concorrenti di Tale e Quale Show 2022 è quello di Davide Silvestri. Non sarebbe solo, ma potrebbe ritrovare in questa avventura anche un suo ex coinquilino dal quale però ha preso le distanze. Sì, è proprio lui: la chimica artistica sbarcherà anche su Rai Uno?

Voci di corridoio, insomma, parlano di Alex Belli a Tale e Quale Show 2022. Di sicuro ha dimostrato nella Casa di avere doti canori e di saper fare show, per cui potrebbe essere un buon candidato. Così come è certo che nel programma di Carlo Conti non c’è spazio per l’amore libero, e questo non può che far tirare un sospiro di sollievo al pubblico. Attenzione, però: ci sarebbe in ballo anche Lulù Selassié, oltre a Katia Ricciarelli già saltata fuori nei giorni scorsi.