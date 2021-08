Tale e quale 2021, torna Mezzancella: ecco in che ruolo

Grandi novità in vista per Antonio Mezzancella che, stando alle indiscrezioni anticipate dal portale TvBlog.it, sarebbe pronto per una nuova avventura a Tale e Quale Show. Il suo programma del cuore (che ha vinto per ben due volte) sembra lo abbia rivoluto indietro.

Stavolta però Mezzancella non farà più parte dei concorrenti, bensì del corpo dei coach. Quest’ultimo è infatti un ruolo molto delicato ed importante, che aiuta gli artisti ad affrontare al meglio l’esibizione delle imitazioni. L’esperienza di imitatore che può vantare Antonio rappresenta infatti un notevole valore aggiunto per i componenti del cast della nuova edizione del programma.

La nuova stagione del celebre format in quota Rai 1 prende il via da venerdì 17 settembre in prima serata, dopo il game show dei Soliti Ingnoti condotto da Amadeus. Grande attesa quindi per vedere le imitazioni del nuovo cast di Carlo Conti.

Antonio Mezzancella ha visto esplodere il suo successo nel 2015 dopo aver vinto la seconda piazza nel torneo del talent show di Canale 5 Tu si que vales. Un trampolino di lancio quello a cui è seguito subito dopo la partecipazione ad un altro programma televisivo Quelli che il calcio, su Rai 2.

Da quel momento la sua carriera è in ascesa. Carlo Conti lo ha voluto fortemente alla ottava edizione di Tale e Quale Show, dove Antonio ha catalizzato l’attenzione del pubblico televisivo per il suo naturale talento e bravura. E chissà se anche le sue esibizioni hanno fatto diventare il programma campione d’ascolti puntata dopo puntata.

Dopo aver vinto l’ottava edizione del talent, Antonio torna ad esibirsi sempre su Rai 1 con l’edizione del programma dedicata alla sfida tra campioni nel 2019. Anche in questo caso l’imitatore si aggiudica la meritata vittoria.

Grazie alla sua popolarità e grande bravura, Antonio viene chiamato come ospite in diversi programmi televisivi sia di Mediaset che Rai. Ma non solo. Poiché Mezzancella diventa anche speaker radiofonico in diverse emittenti radiofoniche. Fino ad approdare a Rai Radio 2 dove conduce il programma ‘Tutti nudi’. Ed ora per lui un nuovo ruolo di coach.