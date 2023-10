Tale e Quale 13, classifica 3° puntata: le performance imbarazzanti

Si è conclusa la terza puntata di Tale e Quale Show 2023. Si sta delineando sempre più lo scenario di coloro che si giocheranno la vittoria fino alla fine e di coloro che invece non hanno alcuna chance, e che anzi lotteranno per non ricevere la maglia nera dell’ultima posizione.

Scialpi ha cantato “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno. 85 Punti

Lorenzo Licitra ha cantato “Fai rumore” di Diodato. 63 Punti

Gaudiano ha cantato “Someone you love” di Lewis Capaldi. 56 Punti

Jasmine Rotolo ha cantato “Smooth Operator” di Sade. 54 Punti

Alex Belli ha cantato “Made in Italy” di Rosa Chemical. 45 Punti

Ilaria Mongiovì ha cantato “Born This Way” di Lady Gaga. 43 Punti

Ginevra Lamborghini ha cantato “Love Again” di Dua Lipa. 40 Punti

Pamela prati ha cantato “Splendido splendente” di Donatella Rettore. 39 Punti

Jo Squillo ha cantato”” de La Rappresentante di Lista. 27 Punti

Maria Teresa Ruta ha cantato “T’appartengo” di Ambra. 27 Punti

Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli e Valentina Persia hanno cantato “Be my baby” dei The Ronettes. 25 Punti

Al di là della classifica e dei voti ufficiali, le esibizioni da dimenticare sono state quelle di Jo Squillo (voto 2, prova imbarazzante), di Pamela Prati (voto 3. Vabbè, quando l’intonazione non ci sta, non ci sta, non c’è granché da fare) e Maria Teresa Ruta (voto 1, cantare non è mai stato il suo mestiere e mai lo sarà. Nulla di personale, ma questo è).

Le performance da incorniciare quella di un sontuoso Licitra e in particolare quella di uno strepitoso Scialpi. Per quel che riguarda l’imitatrice di Belen, ci sono state critiche (un po’ ingenerose) sui social.

