Tale e quale, chi è l’imitatrice di Belen e le critiche (ingenerose)

Tale e Quale Show, nel corso della terza puntata, ha arruolato in giuria la ‘finta’ Belen Rodriguez. Chi l’ha imitata? Trattasi di Amelia Villano, artista di 27 anni. Come è andata? Non male, ma nemmeno benissimo. Almeno questo secondo diversi telespettatori che si sono riversati sui social sostenendo che l’imitazione non è stata troppo azzeccata. Molti coloro che hanno in mente Virginia Raffaele, che vestì i panni della showgirl in modo spassosissimo, restando impressa nella memoria collettiva televisiva.

Ecco una raccolta scelta tra i tanti tweet piovuti a caldo su X. C’è da dire che in realtà la Villano non se le poi cavata così male e che le critiche sono state un po’ ingenerose:

In che senso c’è un’imitazione di Belen e non è Virginia Raffaele

L’unica persona che può imitare Belen Maria Rodriguez è la Virginia Raffaele

Più che Belen, mi sembra che esteticamente somiglia a Sonia Lorenzini.

Quella tutta sembra tranne che Belen

L’imitazione di Belen solo se si è Virginia Raffaele, il resto è nulla cosmico

No scusate ma chi è questa? Belen può imitarla solo Virginia Raffaele

La tizia che “imita” Belen, totalmente inutile!

Chi è Amelia Villano, l’imitatrice di Belen

Amelia Villano è stata il giudice speciale della terza puntata di Tale e Quale Show 2023. Ha alle spalle la partecipazione a The Voice of Italy. Oggi ha 27 anni ed è una imitatrice, cantante e speaker radiofonica. La passione per le imitazioni la condivide anche sui social, dove ha confezionato video divertenti, in cui spesso prende le sembianze di personaggi famosi, quali Belen Rodriguez e Chiara Ferragni.

A The Voice of Italy ha partecipato nel 2015, gareggiando nella squadra di Noemi. Sui social ha un largo seguito: sul suo profilo Instagram è seguita da più di 100mila fan, mentre su TikTok ne conta quasi 400mila. Al momento fa parte della squadra di RTL 102.5 e presta la sua voce come speaker a RadioZeta generazione Zeta.

Non ha smesso dedicarsi alla musica. Di recente ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo The light is On, insieme a Nek Dj e accompagnata dalla sua etichetta Apollo Records.