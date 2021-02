By

Ad aprile 2021 potremo assistere alla messa in onda di Svegliati amore mio. Una fiction targata Canale 5 dove Sabrina Ferilli interpreta una madre coraggio, determinata a lottare contro la malattia di sua figlia. Scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, è stata girata a Roma in diversi luoghi del litorale romano. Una serie ambientata in una località del centro-sud, durante i primi anni del 2000.

Ancora una volta l’attrice Sabrina Ferilli si trova a collaborare con Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Un sodalizio artistico che ha portato bene anche alla fiction L’amore Strappato, attualmente in replica su Canale 5. Una serie campione di ascolti, che ha avuto un grande successo pure per la scelta del cast e dei registi.

Nella fiction Sabrina Ferilli interpreta il ruolo di Nanà, una donna realizzata che viene travolta da una vera e propria tragedia quando viene a scoprire che la figlia ha la leucemia. Sara, interpretata da Caterina Sbaraglia, va in coma, gettando la madre nello sconforto più assoluto.

Inizialmente Nanà non sa come reagire ma, presa consapevolezza di tutta la situazione, inizia la sua battaglia contro quello che ha fatto ammalare sua figlia: l’acciaieria dove lavora da 20 anni suo marito Sergio, interpretato da Ettore Bassi.

Nel cast ci sono anche Francesco Arca, che interpreta un uomo innamorato di Nanà, e Francesco Venditti, nel ruolo di un giornalista. La produzione esecutiva di questa fiction è di Fabula Pictures. Appartiene, insieme a L’amore strappato e un altro titolo ancora inedito, ad una trilogia che ha un solo filo conduttore: una storia femminile di denuncia civile.

Di recente la Ferilli ha anche rilasciato un’intervista al portale DavideMaggio.it dove ha spiegato che la forza di questa fiction è che, al suo interno, vengono raccontate delle storie vere. Dall’altro parla anche di qualcosa di drammatico con un barlume di speranza. Ecco quali sono state le parole di Sabrina:

“Deve esserci sempre un motivo per non arrendersi. I nostri casi sono tutti casi che si sono chiusi in positivo, nonostante tutti i drammi che ci sono stati”

Non ci resta che attendere la messa in onda di questa nuova serie di Canale 5 per scoprire ulteriori dettagli e colpi di scena!