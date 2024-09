Suzuki Music Party, Amadeus inarrestabile: svelati altri 4 big

Da quando Amadeus è entrato ufficialmente a fare parte della grande famiglia di Discovery, è diventato letteralmente inarrestabile e non passa quasi giorno in cui non regali ai suoi affezionati telespettatori qualche succulenta anticipazione sulla prossima stagione televisiva che lo vedrà partecipe.

In particolare, l’attenzione del conduttore è tutta rivolta al Suzuki Music Party, manifestazione canora che andrà in onda la sera del 22 settembre sul Nove e che, come affermato dallo stesso Amadeus, verrà registrata all’arena Allianz Cloud di Milano il prossimo 17 settembre. Si tratta di un appuntamento particolarmente importante per il conduttore, in quanto segnerà il momento del suo vero e proprio debutto al Nove e, per l’occasione, ad affiancarlo sul palco della kermesse musicale ci sarà anche Ilenia Pastorelli.

Da qualche giorno, il conduttore sta giocando con la curiosità dei suoi telespettatori annunciando con il contagocce i nomi dei grandi protagonisti del Suzuki Music Party. Infatti, poche ore fa, Amadeus ha pubblicato sul suo profilo Instagram un breve video nel quale ha svelato altri 4 grandi nomi che andranno a comporre il cast della kermesse musicale e che, oltre a riproporre grandi pezzi del loro repertorio musicale, sveleranno anche qualche anteprima delle nuove hit autunnali. Ecco di chi si tratta.

Il nuovo annuncio di Amadeus

Ormai il cast del Suzuki Music Party è quasi al completo e la data di registrazione della kermesse si avvicina sempre di più. Come anticipato, poco fa Amadeus ha approfittato ancora una volta dei suoi canali social per annunciare altri 4 big che saliranno sul palco della manifestazione canora che, come già specificato dal conduttore, non sarà una vera e propria gara, ma una festa con protagonisti 15 Big della musica italiana.

Stando all’annuncio del celebre conduttore, le altre quattro personalità che andranno ad arricchire il cast della kermesse sono: Achille Lauro, Ornella Vanoni, Simba La Rue e Merk & Kremont. Insomma, un cast che promette molto bene.

Non resta quindi che attendere per sapere chi saranno gli ultimi 3 big che saliranno sul palco del Suzuki Music Party e altre importanti rivelazioni sull’appuntamento musicale. Un annuncio che, con tutta probabilità, arriverà nel corso della prossima settimana direttamente dal conduttore.

Gli altri Big annunciati fino a ora

Fino a ora sono ben 12 gli artisti svelati: Anna, Tananai, Fiorella Mannoia, Lazza, Emma, Emis Killa, Massimo Pericolo e Baby Gang, oltre agli artisti citati precedentemente e rivelati dal conduttore questa mattina, sabato 7 settembre.