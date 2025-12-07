Susy Fuccillo e i funerali del marito: come sta l’ex ballerina di Amici

Chiesa e sagrato gremiti di gente per l’ultimo saluto a Salvatore Raciti, per tutti Semplicemente Salvo. Il marito 41enne dell’ex ballerina di Amici Susy Fuccillo è deceduto nella notte tra l’1 e il 2 dicembre mentre si trovava in casa. L’uomo ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. Nel pomeriggio di sabato 6 dicembre, sono stati celebrati i funerali nella Chiesa della Collegiata di Catania dove si è radunata una folla formata da amici, parenti e conoscenti della vittima.

Amici, Susy Fuccillo chiusa nel dolore dopo la morte del marito

Per il momento, l’ex danzatrice di Amici, oggi influencer e imprenditrice affermata, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. La vedova sta vivendo il grave lutto nel riserbo più assoluto. Con Raciti si era sposata 10 anni fa, dopo 6 anni di fidanzamento, e ha avuto tre figlie (Cristiana, Giordana e Costanza). Una famiglia unita, come dimostrano diverse foto sui social divulgate dalla coppia che si è più volte immortalata affiatata e felice con le sue tre bimbe.

In questi giorni, tanti followers di Fuccillo le hanno inviato su Instagram messaggi di condoglianze e di vicinanza. Per ora, comprensibilmente, l’imprenditrice non ha risposto a nessuno, preferendo vivere il proprio dolore in silenzio, lontana dai social.

Come è morto Salvatore “Salvo” Raciti, disposta l’autopsia

Salvo era molto conosciuto a Catania, suo luogo di origine. Era il proprietario dello stabilimento balneare Le Capannine. Nella notte tra l’1 e il 2 dicembre si trovava nella sua abitazione a Plaia, zona sul mare della città etnea. Stava trascorrendo la serata con alcuni amici, quando all’improvviso si è sentito male.

Le persone che erano con lui, avendo capito immediatamente la gravità della situazione, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Garibaldi. Purtroppo ogni tentativo dei medici di rianimazione è risultato vano e per il personale sanitario non è rimasto altro da fare che dichiarare il decesso.

Come riferito da CataniaToday, Raciti sarebbe giunto all’ospedale con perdite di sangue. Il malore gli avrebbe causato un’emorragia interna. Dopo il decesso, era stata disposta l’autopsia, i cui esiti serviranno a chiarire con più precisione la dinamica della scomparsa dell’uomo.