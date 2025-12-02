Amici, dramma immane per Susy Fuccillo: morto il marito 41enne, lascia 3 figlie

Tragedia per Susy Fuccillo, ex volto di Amici di Maria De Filippi. Nelle scorse ore, è morto suo marito, il 41enne Salvatore Raciti, per tutti Salvo. L’uomo lascia tre figlie piccole, tutte avute assieme all’ex ballerina. Le tre bimbe (Costanza, Cristina e Giordana) hanno rispettivamente 1, 5 e 7 anni. Il decesso è stato causato da un malore improvviso. Da quanto rivelato dalle testate locali siciliane, Raciti si è sentito male nella notte tra l’1 e il 2 dicembre, mentre si trovava nel giardino di casa sua nella zona catanese Plaia.

Amici, morto il marito di Susy Fuccillo

Assieme ad alcuni amici stava addobbando casa con dei decori natalizi, quando d’un tratto si è accasciato a terra colpito da un malore. Subito chi c’era con lui ha prestato soccorso. Immediata anche la chiamata al 112. Tuttavia, vedendo le critiche condizioni del 41enne, un amico ha deciso di caricarlo in auto e di portarlo in tempi rapidissimi in ospedale.

All’arrivo al pronto soccorso del Garibaldi Nesima, struttura però specializzata nelle emergenze ostetriche, il marito di Fuccillo è stato raggiunto da un’ambulanza. Purtroppo a nulla sono serviti i disperati tentativi di rianimazione del personale sanitario, Raciti si è spento. Restano alcuni passaggi da chiarire sulla drammatica vicenda.

Ad esempio c’è da far luce su dove sia avvenuto il decesso. Non chiaro infatti se il 41enne abbia esalato l’ultimo respiro già in auto, mentre gli amici lo trasportavano d’urgenza in ospedale, oppure se fosse ancora vivo quando gli operatori del 118 lo hanno provato a salvare.

La procura di Catania, per risalire alla precisa dinamica dei fatti, ha disposto il sequestro della salma e tra giovedì e venerdì potrebbe essere affidato l’incarico al medico legale per l’autopsia che servirà a fornire risposte ai dubbi del caso.

Cosa fa oggi Susy Fuccillo

Susy Fuccillo ha partecipato ad Amici nella lontana edizione del 2007. Venne scelta dall’allora maestro Garrison Rochelle. Fu una delle danzatrici più amate dal pubblico di quella stagione. Memorabili i suoi scontri con Alessandra Celentano che non stravedeva per lei, per usare un eufemismo. Conclusa la sua esperienza nel talent, ha continuato a danzare, dando però poi più spazio alla sua attività imprenditoriale. Con Raciti si è sposata 10 anni fa.