Supervivientes, Ivana Icardi bacia Hugo: c’entra Gianmarco Onestini

Ivana Icardi e Hugo Sierra molto vicini, scatta il bacio tra i due isolani: le parole di Adara Molinero sulla cognata di Wanda Nara

L’edizione spagnola de L’isola dei famosi sembra partire con il piede giusto. Tra i concorrenti ritroviamo una nostra vecchia conoscenza, ovvero Ivana Icardi, ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Nel cast sono presenti anche Hugo Serra ed Elena Rodriguez, rispettivamente l’ex compagno e la madre di Adara Molinero, attuale fidanzata di un altro ex gieffino, Gianmarco Onestini. In Spagna questo intreccio amoroso sta appassionando tantissimi telespettatori, in attesa di carpire qualche indizio in più sulla storia tra Adara e Gianmarco, nata nell’ultima edizione del Grande Hermano Vip. Nella puntata serale andata in onda ieri sera, il pubblico ha assistito alle immagini di un lungo e appassionato bacio tra Ivana e Hugo. La complicità tra i due sarebbe nata parlando di Gianmarco Onestini.

Hugo e Ivana molto vicini, l’antipatia comune per Onestini li avvicina

“All’inizio l’ho presa molto male, in Spagna piacerà molto finché non uscirà la sua personalità. Ho detto ad Adara ‘magari ti andasse bene’ perché io la penso così”, ha confessato Sierra mentre ha raccontato della sofferenza provata dopo la rottura con la Molinero a causa della storia con Gianmarco. Ivana ha quindi subito rincarato la dose contro l’italiano: “Mi sentivo attratta da lui e non potevo crederci. Però succede. Dopo disse che aveva sognato il fratello (Luca Onestini) e che gli aveva detto che se io facevo questo al mio fidanzato, avrei potuto farlo anche a lui. Invece adesso sta con una ragazza che aveva il fidanzato. È un maleducato, in Italia ha funzionato perché lui è rimasto il ragazzo buono e rispettoso. L’unica cosa che vuole è fare televisione“.

Adara affonda Ivana Ivarci dopo il bacio: “È ridicola”

Dopo aver ascoltato le parole dei due isolani sul suo fidanzato, l’influencer spagnola ha reagito molto duramente, alludendo ad una storia premeditata: “Mi sembra ridicola ed evidente questa vicinanza tra i due. Vogliono farci ingelosire, ma non ci riusciranno. Tutto quello che Ivana ha raccontato sulla sua storia con Gianmarco è falso. È successo nei suoi sogni. Le sarebbe piaciuto, però non è successo“.