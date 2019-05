Luca Onestini parla di Gianmarco e Ivana Icardi, poi lancia una bomba

Luca Onestini e l’esperienza di Gianmarco al Grande Fratello: le donne innamorate del fratello

Luca Onestini a Mattino 5 parla dell’esperienza che il fratello Gianmarco sta vivendo al Grande Fratello. L’ex tronista di Uomini e Donne ha già affrontato questo tipo di prova, quando prese parte al Grande Fratello Vip. È stato tra i concorrenti più amati della passata edizione del reality, tanto che è arrivato in finale. Ed ecco che ora il pubblico non può non sostenere Gianmarco, che ieri è stato uno dei protagonisti della diretta. Scendendo nel dettaglio, il giovane Onestini si è ritrovato ad avere un particolare confronto con Ivana Icardi. Dopo essere stata eliminata attraverso il televoto, la sorella del noto calciatore ha scelto di tornare nella Casa per rivelare a Gianmarco tutti i suoi dubbi. La giovane pare essersi resa conto di provare dei sentimenti nei confronti del gieffino, tanto da aver messo in pausa la sua lunga relazione. Ebbene il fratello di Luca sembra averle dato un bel due di picche, visto che ha annunciato di fronte a tutta Italia di non provare alcun sentimento nei suoi confronti. Ora a parlare di quanto accaduto nella serata di ieri ci pensa proprio Luca, che lancia anche una bomba.

Luca Onestini parla del confronto tra Ivana Icardi e il fratello Gianmarco

A Mattino 5, Luca rivela di avere una bomba da lanciare sul fratello. Scendendo nel dettaglio, il fidanzato di Ivana Mrazova si dice convinto del fatto che Gianmarco nella Casa sia molto apprezzato dalle donne. “Ha dato il palo a Guendalina, in maniera molto elegante”, fa notare Luca a Federica Panicucci. Ma non solo, l’ex tronista parla anche di quanto accaduto con Ivana Icardi: “Ivana giustamente l’ha vista una settimana prima con il fidanzato, è rimasto scioccato. Però è rimasto lucido, è stato il più lucido di tutti secondo me. Di Ivana penso ce ne sia una sola”, commenta Onestini, che subito dopo rivela di voler lanciare una bomba.

Luca Onestini e la bomba su Gianmarco che incuriosisce Federica Panicucci

Luca annuncia, incuriosendo non poco gli opinionisti presenti in studio e la Panicucci, che c’è un’altra ragazza molto interessata a Gianmarco. L’ex tronista non vuole fare il nome di questa donna, ma rivela che potrebbe già essere uscita dalla Casa. Onestini lascia il dubbio a tutti e non rivela alcun indizio che possa aiutare a capire di chi si tratta, ma questa notizia la lancia come una vera e propria bomba.