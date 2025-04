Suor Paola, funerali: le parole dei vip presenti ed il dettaglio notato

Si sono tenuti questa mattina a Roma i funerali di Rita D’Audria, da tutti conosciuta come Suor Paola, volto noto della trasmissione calcistica Quelli Che Il Calcio e grandissima tifosa della Lazio. Numerosi sono stati i vip che hanno preso parte alla funzione religiosa, tra cui Paolo Bonolis, Antonio Giuliani e Maurizio Manzini. Questi, intervistati ai microfoni de La Volta Buona, hanno ricordato la suora con grande affetto. Anche i nipoti della donna e Suor Cellina, sua consorella, hanno rilasciato le loro dichiarazioni ai giornalisti. Ad un occhio più attento non è poi sfuggito un dettaglio nel corso della funzione.

Le parole dei presenti

Qualche giorno fa ci ha lasciato all’età di 77 anni Suor Paola, volto noto del programma televisivo Quelli Che Il Calcio e grandissima tifosa della squadra della Lazio. Oggi si sono tenuti a Roma i funerali e La Volta Buona si è collegata in diretta con la Chiesa, laddove sono stati intervistati alcuni dei presenti. Tra questi c’erano anche alcuni vip, tra cui Paolo Bonolis, Antonio Giuliani e Maurizio Manzini. Ognuno di loro ha speso per lei delle bellissime parole. Bonolis ha sottolineato come Suor Paola abbia fatto del bene a tante persone che avevano bisogno, sempre con il sorriso sulle labbra. Maurizio Manzini l’ha definita una donna eccezionale che ha speso tutta la sua vita al servizio degli altri, aggiungendo come il Padreterno ora la ricompenserà. Infine Antonio Giuliani ha evidenziato come sia riuscita ad unire le tifoserie calcistiche e come fosse davvero una brava persona.

Poco dopo è stata intervista anche Suor Cellina, consorella di Suor Paola. Questa ha rivelato come la più grande eredità lanciata da Suor Paola siano state la sua semplicità e la sua apertura. La religiosa ha poi sottolineato come abbia sempre messo la sua vita al servizio del prossimo e come fosse fedele alla sua comunità, senza tuttavia mai rinunciare alla sua famiglia ed ai suoi cari. Anche i nipoti di Suor Paola hanno rilasciato le loro dichiarazioni ai microfoni de La Volta Buona. La nipote ha sottolineato come la zia fosse sempre dalla loro parte. Il nipote Gionata, che adesso lavora per l’associazione di Suor Paola, ha anche svelato quali siano state le sue ultime parole.

Nello specifico, mentre lei era ricoverata in ospedale il giorno di Natale, la religiosa gli ha detto:

Vai tesoro, vai tranquillo che le cose te le ho insegnate e sai come vanno fatte nel modo giusto.

Gionata ha difatti rivelato di avere qualche dubbio sull’essere in grado di continuare il suo operato.

Il dettaglio notato

Ad un occhio più attento non è sfuggito anche un dettaglio durante i funerali. E’ difatti stata più volte inquadrata un’aquila, simbolo della Lazio. Come detto Suor Paola era una grandissima tifosa del club calcistico. Inoltre sono stati posizionati fuori dalla Chiesa dei palloncini azzurri, colore della squadra, così come anche i fiori erano bianchi ed azzurri.