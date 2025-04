E’ morta Suor Paola di Quelli Che Il Calcio, tifosissima della Lazio

È morta Suor Paola, volto noto della trasmissione sportiva Quelli Che Il Calcio e grande tifosa della Lazio. La religiosa aveva 77 anni. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il giornalista Guido De Angelis durante la serata dedicata a ‘Long John’ Chinaglia.

E’ morta Suor Paola di Quelli Che Il Calcio

Un lutto ha colpito il mondo del calcio e della televisione. È difatti venuta a mancare all’età di 77 anni Rita D’Audria, a tutti nota come Suor Paola, volto di Quelli Che Il Calcio e tifosissima della Lazio. Da qualche mese lottava contro una malattia. L’annuncio della sua morte è stato dato dal giornalista sportivo Guido De Angelis alla serata per ‘Long John’ a Roma. La donna ha dedicato la propria vita all’assistenza dei detenuti e delle vittime di violenza. Il suo impegno nel sociale si è sviluppato soprattutto attraverso l’associazione So.spe (Solidarietà e speranza).

Originaria di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, ma trasferitasi a Roma all’età di vent’anni, Rita D’Audria ha sentito la vocazione il 25 gennaio, ovvero il giorno della conversione di San Paolo sulla via di Damasco. Proprio in onore del santo ha preso il nome di Suor Paola, con il quale era conosciuta dai più, e appena ventenne si è unita alla Congregazione delle Suore Scolastiche Francescane di Cristo Re. Suor Paola per decenni ha servito alle mense per non abbienti, si è occupata di svariate case-famiglia e ha assistito donne, adolescenti e anziani.

Oltre che dall’impegno nel sociale e dalla fede religiosa, la sua vita è stata caratterizzata anche dalla grande passione per il calcio. Suor Paola è stata difatti una grandissima tifosa della Lazio ed un volto noto del programma calcistico Quelli Che Il Calcio. È stata anche l’allenatrice di una squadra di calcio per bambini. Inoltre in passato è stata una presenza fissa nel programma televisivo per il pubblico cattolico A Sua Immagine. Nel 2021 ha ricevuto il titolo di ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, conferito dal Capo dello Stato, una delle massime onorificenze della Nazione.

Il messaggio del Club della Lazio

Il Club della Lazio insieme al suo presidente Claudio Lotito e Cristina Mezzaroma ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa della religiosa. In una nota si può difatti leggere: