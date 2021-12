Quelli che il calcio chiude per sempre: la Rai cancella lo storico programma

Quelli che il calcio chiude per sempre i battenti. La Rai ha deciso di cancellare definitivamente lo storico programma della seconda rete di Stato. A renderlo noto Tv Blog, che fa sapere che la scelta è arrivata in seguito ai bassi ascolti e i costi eccessivi del format, attualmente condotto da Mia Ceran e Luca e Paolo. Giovedì 2 dicembre andrà in onda l’ultima puntata della trasmissione.

Inizialmente i dirigenti di rete avevano pensato ad una sospensione momentanea dopo il 9 dicembre, con un parziale ritorno nel 2022. Poi però qualcosa è cambiato e Viale Mazzini ha optato per lo stop definitivo. Al momento gli attuali conduttori, la giornalista Mia Ceran e Luca e Paolo, non hanno ancora commentato pubblicamente la cancellazione del loro show.

Quelli che il calcio avrebbe festeggiato i trent’anni d’esistenza nel 2023. Un’avventura cominciata con Fabio Fazio nel 1993 e poi proseguita con Simona Ventura, Victoria Cabello, Nicola Savino e la Gialappa’s Band e, per l’appunto, il trio Luca-Paolo-Ceran. Il cambiamento di programmazione – dalla domenica pomeriggio alla prima serata – ha inevitabilmente penalizzato il format negli ascolti tv, sempre piuttosto bassi nell’ultimo periodo.

Ad oggi non è arrivata nessuna dichiarazione ufficiale neppure dalla Rai, che ora penserà a come riempire il vuoto lasciato in palinsesto da Quelli che il calcio. Per molti telespettatori la fine ingloriosa di uno storico brand, che ha sempre catturato l’attenzione con il suo mix di sport, divertimento e interviste.