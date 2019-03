Con chi ballerà Suor Cristina Scuccia a Ballando con le stelle 2019?

Suor Cristina a Ballando con le stelle 2019. La suora più famosa d’Italia dal 30 marzo scenderà in pista come concorrente ufficiale nel dance show di Milly Carlucci,dopo aver vestito i panni di ballerina per una notte nell’edizione 2018. In molti in questi giorni si stanno chiedendo con chi ballerà: con un uomo? Da sola? Oppure gli autori di Ballando hanno ideato un’altra soluzione? “Non vedo l’ora di iniziare e di svelarvi con chi ballerò”, ha dichiarato la sorella a La vita in diretta nella puntata del 14 marzo, durante quello che è stato ribattezzato come il Ballando Day in cui la conduttrice ha fatto un mini tour in alcune trasmissioni Rai per ufficializzare il cast della sua programmo di ballo.

Suor Cristina A Ballando con le stelle in coppia con Raimondo Todaro? L’indizio in tv

Sempre a La vita in diretta è stato mandato in onda un video-messaggio di Raimondo Todaro, danzatore storico di Ballando con le stelle che nella scorsa edizione in coppia con lo stylist Giovanni Ciacci si è cimentato con la same sex dance. Todaro, a questo punto abituato alle sfide, sarà il compagno di ballo di Suor Cristina Scuccia? Nella clip mandata in onda su Raiuno, Todaro recita simpaticamente la ricerca della sua futura compagna di pista e afferma: “È qui? Non sta neanche qui, ma avete visto la mia ballerina per caso? Non ho capito con chi ballo quest’anno…!”. Un’assenza, un mistero quello attorno alla ballerina di Raimondo che ha il sapore di un indizio. Dunque sorge il sospetto che potrebbe essere proprio il bel Raimondo Todaro il compagno di ballo di Sister Cristina.

Ballando con le stelle 2019: le parole di Milly Carlucci su Suor Cristina

Intanto le prove dei nuovi vip di Ballando con le stelle sono già cominciate e sembra tutto pronto per il debutto di sabato 30 marzo. Intanto Suor Cristina Scuccia, reduce della partecipazione nel programma americano The World’s Best, ha pubblicato un nuovo brano in duetto con Grégory Turpin, dal titolo Posa la tua mano, e sembra avere una grande fan in Milly Carlucci che, sempre a La Vita in diretta, su di lei ha detto: “Suor Cristina è una testimone vivente della sua fede, della nostra fede. (…) È una persona normalissima, tranquilla, ma trasuda felicità, serenità spirituale e il suo messaggi specialissimo da tutti i pori”.