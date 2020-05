Summertime, la serie Netflix: critiche in Italia, situazione all’estero è diversa

Summertime è un successo su Netflix, ma qualcosa non torna: sui social piovono critiche mentre all’estero viene ben accolta dai telespettatori

Osservando l’andamento della serie tv sulla popolare piattaforma streaming, Summertime sta avendo un clamoroso successo. Dal giorno in cui è comparsa su Netflix, la vicenda ispirata al romanzo di Federico Moccia, ‘Tre metri sopra il cielo’, è stabile nelle prima posizione delle serie più viste. Monitorando però i vari social network, sembra non tornare qualcosa: sono moltissimi gli utenti di Instagram e Twitter che non hanno gradito la nuova serie tv. E se questa è la situazione che stiamo constatando in Italia, le recensioni che arrivano dall’estero sono ben diverse. Eppure Summertime appare come una vera e propria boccata d’aria in questo lungo periodo di quarantena. La storia è ambientata in uno scenario come quello della Riviera Romagnola, da sempre simbolo del divertimento della stagione estiva di tanti italiani; vengono trattati temi come l’amore, l’amicizia, la spensieratezza adolescenziale. Gli ingredienti del successo ci sono tutti: come mai in Italia non piace così tanto come sembra?

Il confronto con il film ‘Tre metri sopra il cielo’ è inevitabile: il remake non soddisfa in Italia, all’estero invece gradiscono

Uscita il 29 aprile 2020 su Netflix, Summertime è stabilmente posizionata al primo posto tra le Top 10 della piattaforma streaming. La serie sta riscontrando ampio favore da parte del pubblico straniero: il New York Post la definisce addirittura come “una limonata rinfrescante in una giornata caldissima”. Ben diverse, invece, sono le recensioni che arrivano dal pubblico italiano. Spulciando infatti tra i vari commenti sul web, sembra che Summertime abbia fatto storcere il naso a parecchi telespettatori. Maggior parte di questi, sono quelli che hanno sognato ad occhi aperti con la storia d’amore tra Babi e Step, il film del 2004 ‘Tre metri sopra il cielo’, un successo senza tempo con protagonisti i due celebri attori Riccardo Scamarcio e Katy Louise Saunders. Il rischio c’era e siamo sicuri che i produttori ne erano pienamente consapevoli. Nonostante le critiche, valutando singolarmente Summertime, è una serie che si fa guardare: avendo all’attivo molti attori al loro esordio, il cast ci è sembrato tutto sommato all’altezza delle aspettative.

Summertime 2, quando esce?

Per quanto riguarda la probabile uscita di una nuova stagione ne avevamo già parlato in precedenza. Basandoci sul fatto che la pellicola del 2004 ha avuto un seguito, è molto probabile che anche Summertime tornerà con nuovi episodi. Le tempistiche, però, sono molto incerte: con l’attuale emergenza sanitaria è assai difficile ipotizzare quando gli attori potranno eventualmente tornare sul set per girare ulteriori episodi. Non ci resta che attendere qualche segnale da parte di Netflix.