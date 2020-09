Suburra-La Serie, terza stagione Netflix: data ufficiale e anticipazioni

Ora è ufficiale: la terza stagione di Suburra – La serie sarà disponibile su Netflix a partire dal 30 ottobre 2020 e sarà l’ultimo capitolo delle vicende sotterranee che coinvolgono la Capitale. A darne notizia è il canale social del prodotto audiovisivo che, oltre a comunicare la data di distribuzione sul colosso americano di streaming, ha divulgato il trailer con le prime immagini in anteprima dell’atteso atto finale del crime thriller prodotto da Cattleya e Bartlebyfilm. Oltre che per il mercato italiano, la serie sarà fruibile in tutti i Paesi in cui Netflix è attivo. Dunque, tutto come da piani: Chiesa, Stato, Crimine, questa la ‘triade’ su cui è architettata la trama di Suburra. Un capitolo – cioè una stagione – per ogni elemento di fondo della serie tv. Tre capisaldi, tre stagioni. Il 30 ottobre si avvicina.

Suburra – La Serie: su Netflix dal 30 ottobre 2020 con la terza e ultima stagione

A popolare il mondo di Suburra torneranno diversi protagonisti dei primi due atti della serie tv: Aureliano (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara), Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), Samurai (Francesco Acquaroli), Manfredi Anacleti (Adamo Dionisi). E ancora: Sara Monaschi (Claudia Gerini), Adelaide Anacleti (Paola Sotgiu), Angelica (Carlotta Antonelli), Nadia (Federica Sabatini), Alice Cinaglia (Rosa Diletta Rossi), Cardinale Fiorenzo Nascari (Alberto Cracco) e Adriano (Jacopo Venturiero).

Suburra – La Serie: cosa aspettarsi dal terzo capitolo

Dove eravamo rimasti? Le vicende riprenderanno dal drammatico suicidio del giovane Lele, attanagliato dai sensi di colpa per i reati compiuti. Altro colpo di scena del finale di seconda stagione è stato risveglio dal coma di Manfredi, boss del clan Anacleti. Anche in questo caso si prevedono linee narrative inedite da percorrere. Chi la spunterà nella lotta al potere per la Città Eterna? Nel terzo atto gli equilibri di forza verranno nuovamente messi sotto sopra. E nuovamente si vedrà il mondo sotterraneo convergere e trovare punti di contatto con quello ‘alto’, grazie alla zona grigia del mondo di mezzo. Intrighi, crimini, scorciatoie politiche, depistaggi, scontri, morti e accordi sottobanco: altro giro, altro regalo, altra stagione. L’ultima, la triade è ormai completata.