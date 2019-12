Suburra 3, Netflix annuncia la data di uscita e trailer dell’ultima stagione

Suburra: nel 2020 uscirà la terza stagione su Netflix

L’attesa è finita: Netflix ha annunciato l’uscita della terza stagione di Suburra, disponibile sulla piattaforma streaming dal 2020. Negli ultimi mesi si era diffusa la voce dell’inizio delle riprese ma poche conferme erano arrivate da parte della casa di produzione americana. La data precisa di uscita di Suburra 3 non è stata ancora comunicata ma è sicuro che entro l’anno prossimo i fan della serie tv ambientata nei sobborghi di Roma potranno vedere come andrà a finire la storia. Le prime due stagioni hanno appassionato numerosi spettatori e nella terza stagione si arriverà all’atto finale, in cui i protagonisti si contenderanno il trono definitivo di Roma. Una cosa è certa: questa sarà l’ultima stagione della serie, come già annunciato dai produttori nel momento dell’uscita delle prime due stagioni.

Suburra 3 sarà disponibile su Netflix dal 2020

Siamo arrivati all’ultimo capitolo della serie TV cult ambientata negli ambienti criminali di Roma. Netflix ha confermato l’uscita nel 2020 con un teaser trailer in cui si vedono alcuni dei protagonisti, tra cui Alessandro Borghi: “La lotta per il trono di Roma è arrivata allo scontro finale. I criminali sono pronti a combattere, senza lasciare nulla di intentato“. Questo è un accenno alla trama che porterà alla conclusione con Suburra 3. Come già previsto sin dall’inizio e come confermato dai produttori, questa sarà l’ultima stagione.

La trama della terza stagione di Suburra

Il trono dei criminali di Roma è ancora vacante. L’ultima lotta per il controllo della città sta per iniziare. Lele si è tolto la vita, troppo preso dai sensi di colpa per le cattiverie e i crimini che ha commesso fino ad ora. Tutto viene stravolto dal ritorno sulla scena di Manfredi, risvegliatosi dal coma contro tutte le aspettative. La battaglia sarà ancora una volta imprevedibile e si lotterà con tutte le forze per la supremazia definitiva sulla capitale.