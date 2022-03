Studio Battaglia, nuova fiction con Lunetta Savino: trama e data di inizio

È in arrivo in Rai una miniserie di genere legal drama con protagoniste l’attrice di Un Medico in Famiglia e Barbara Bobulova

Studio Battaglia è una nuova fiction Rai di genere legal drama con protagoniste Lunetta Savino e Barbara Bobulova nei panni di due avvocatesse, madre e figlia. Ecco quando andrà in onda il nuovo prodotto televisivo di Viale Mazzini e tutte le anticipazioni sulla trama della fiction incentrata su forti personaggi femminili.

Studio Battaglia, la trama del nuovo legal drama Rai

Studio Battaglia racconta la vita e la carriera di quattro donne di professione avvocatesse matrimonialiste. La fiction si apre con dei cambiamenti nella vita di Anna Battaglia, la protagonista. Questa, interpretata da Barbara Bobulova, vede rifiutarsi una promozione all’interno dello studio legale in cui lavora dalla propria madre, Marina, il cui volto è di Lunetta Savino. La sorella minore delle Battaglia, Viola, che ha il volto di Marina Occhionero, lavora invece come babysitter. Anna, dopo la cocente delusione, decide di farsi assumere in uno studio legale concorrente.

Qui incontra una vecchia conoscenza relativa agli anni universitari, Massimo, che ha il volto di Giorgio Marchesi. Ovviamente non mancheranno accesi scontri, in tribunale e non, con la madre e la sorella Nina, impersonata da Miriam Dalmazio. Per la prima volta le donne della famiglia Battaglia si troveranno in competizione all’interno di un’aula di tribunale cercando di imporsi le une sulle altre.

Ma c’è di più: a entrare, di prepotenza, nella vita di Anna e delle sorelle sarà il loro padre, lontano dalla famiglia da più di 30 anni. Massimo Ghini veste i panni di questo personaggio chiave.

A questo punto riemergeranno numerosi fantasmi del passato. Il ritorno del padre spingerà Anna a ricucire i rapporti con la madre e a mettere in discussione il suo matrimonio, solo all’apparenza perfetto, con Alberto, impersonato da Thomas Trabacchi. La serie tv si snoderà quindi tra i casi legali che le avvocatesse discuteranno in tribunale e tra le vicende personali dei protagonisti.

Studio Battaglia, quando debutterà su Rai1

Studio Battaglia, altro legal drama portato in scena in Rai nella primavera 2022 insieme a Vostro Onore, farà il suo debutto martedì 15 marzo 2022. Le puntate della fiction, adattamento italiano del prodotto televisivo inglese The Split, sono quattro.