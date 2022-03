Studio Battaglia, fiction Rai: puntate, location, attrici e repliche

Studio Battaglia è una nuova promettente fiction Rai, inserita nel palinsesto di Viale Mazzini della primavera 2022. La serie televisiva, che vede protagonista Lunetta Savino, segue le vicende di una famiglia formata da donne che perseguono una brillante carriera in ambito legale. Ecco tutti i dettagli e le curiosità sulla fiction, il numero di puntate da cui è formata, il cast coinvolto e l’ambientazione.

Studio Battaglia: numero puntate e repliche

Studio Battaglia debutterà in prima serata su Rai1 martedì 15 marzo 2022 sostituendo Lea Un Nuovo Giorno. Si tratta di un legal drama composto da quattro puntate. Nel corso di ogni appuntamento con la serie tv andrà in onda un solo episodio da 100 minuti. Gli appuntamenti con Studio Battaglia sono, quindi, quattro in totale. La puntata in finale dovrebbe essere trasmessa il 5 aprile 2022.

La serie è ambientata a Milano, dove sono state girate praticamente tutte le scene. Chi non potesse seguire le vicissitudini delle donne della famiglia Battaglia in diretta potrà recuperare le puntate su RaiPlay o aspettare la messa in onda su Rai Premium.

Studio Battaglia, un cast al femminile

Le protagoniste della fiction sono sicuramente le donne. Lunetta Savino, famosa per il ruolo di Cettina in Un Medico in Famiglia, veste i panni della cinica capofamiglia Marina Battaglia, madre di tre figlie e artefice del successo del suo studio legale. La più grande, Anna, è interpretata dall’attrice di origini slovacche Barbora Bobulova. La seconda, Nina, ha il volto di Miriam Dalmazio, apparsa in Che Dio Ci Aiuti. Recita nei panni della minore, Viola, Marina Occhionero, un’attrice emergente che ha lavorato al cinema e in teatro. Tra le altre attrici incluse nel cast di Studio Battaglia c’è Carla Signoris. Quest’ultima, interprete drammatica e comica apparsa in Tutti Pazzi Per Amore, dà il volto a Carla Parmegiani, moglie di un imprenditore che lotta per il divorzio da lui.

In quanto alle presenze maschili nel cast salta all’occhio il nome di Massimo Ghini nei panni di Giorgio Battaglia, ex marito di Marina e padre delle sue figlie. Giorgio Marchesi, apparso in moltissime serie tv Rai come Sorelle, La Sposa, L’allieva e Un Medico in Famiglia, interpreta Massimo Munari, ex di Anna e amico di Alberto Casorati, suo marito. Quest’ultimo ha il volto di Thomas Trabacchi, apparso in Non Uccidere. Giovanni Toscano, protagonista del film Notti Magiche, è invece Alessandro Del Vecchio, futuro sposo di Viola.

Il regista della serie è Simone Spada, dietro la macchina da presa in alcuni episodi di Rocco Schiavone. Lisa Nur Sultan, autrice dei film Sulla Mia Pelle e 7 Donne e un Mistero, è invece la sceneggiatrice.