Striscia, via il velino Gianluca Briganti: chi lo sostituirà (a sorpresa)

Poco fa, l’account ufficiale di Striscia la Notizia ha annunciato che oggi, martedì 7 gennaio, sarà l’ultima puntata con Gianluca Briganti nel ruolo di velino. Gianluca, che ha debuttato solo pochi mesi fa, aveva fatto la storia del programma formando insieme a Beatrice Coari la prima coppia maschio-femmina di velini. La notizia è stata un fulmine a ciel sereno, considerando che si pensava che il suo ruolo sarebbe durato almeno fino alla fine dell’edizione. Ad ogni modo, sembra che non ci siano stati problemi tra Gianluca, Antonio Ricci e il programma, bensì la decisione sarebbe legata ad altre ragioni.

“Ho voluto provare questa splendida esperienza in una storica, grande realtà della tv e ora ringrazio di cuore tutti, e in particolare Antonio Ricci, per avermi permesso di vivere un’esperienza unica”, con queste parole Gianluca Briganti ha annunciato il suo addio a Striscia la Notizia. Nelle sue storie Instagram, ha poi ribadito la sua gratitudine per i mesi vissuti nel programma e ha speso parole di affetto per lo staff, Antonio Ricci e la sua compagna d’avventura, Beatrice Coari. Il motivo dietro la sua improvvisa uscita rimane un mistero, ma il tg satirico ha già annunciato, più o meno, il suo sostituto.

Al posto di Gianluca arriverà una nuova velina bionda, che sarà scelta direttamente dal pubblico. Saranno infatti i telespettatori di Striscia a decidere, attraverso una selezione che inizierà lunedì 13 gennaio all’interno del programma, chi affiancherà la velina mora Beatrice. Per tre settimane, il pubblico potrà seguire tutte le fasi della competizione e votare da casa la propria candidata preferita. Alla fine, una finalissima decreterà chi sarà la nuova velina bionda:

Ultima puntata di Gianluca Briganti a Striscia. Lo sostituirà una nuova Velina bionda scelta dal pubblico grazie a una selezione, inserita all’interno del programma, al via da lunedì 13 gennaio.

Insomma, un ritorno al passato, quando le selezioni e le prove per scegliere le veline del tg satirico di Canale 5 erano al centro di un intero programma. Nel frattempo, però, dal 7 al 13 gennaio non è chiaro cosa accadrà e se Beatrice ballerà da sola.

Striscia La Notizia, fuori Gianluca Briganti: chi è il velino

Gianluca Briganti, 37 anni, è nato a Viareggio, in Toscana, da madre cilena e padre napoletano. A 20 anni ha scoperto la passione per la danza e la recitazione, con un interesse particolare per lo stile americano modern jazz. Nel corso della sua carriera, ha partecipato a programmi televisivi di successo come Zelig e Crozza nel Paese delle Meraviglie. Inoltre, ha viaggiato per diverse parti del mondo. A settembre 2024, è entrato a far parte di Striscia la Notizia come velino, un ruolo che ha ricoperto fino a gennaio 2025.