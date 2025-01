Striscia, Tapiro d’Oro a Mariotto: rivelazioni sul fuorionda a Ballando

Domani sera, sabato 11 gennaio, il noto tapiroforo di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, consegnerà l’ennesimo Tapiro d’Oro della stagione a Guillermo Mariotto. Il giudice di Ballando con le Stelle, stando alle anticipazioni divulgate dalla pagina ufficiale del TG Satirico, ha accolto la visita di Staffelli e ha anche svelato a chi era rivolto l’insulto pronunciato dietro le quinte durante la penultima puntata del noto dance show.

Mariotto rivela a chi era rivolto l’insulto

“E stato lei aggressivo nei miei confronti, la scorsa volta, quando voleva spegnermi la sigaretta in bocca“, ha tuonato Valerio Staffelli non appena è riuscito a intercettare Guillermo Mariotto per consegnargli l’ennesimo Tapiro d’Oro della stagione. Parole alle quali il giudice di Ballando con le Stelle ha reagito con: “E adesso ho il sigaro, che è peggio…”.

Nel corso della breve intervista, il noto stilista ha anche avuto la possibilità di togliere una curiosità al pubblico, rivelando finalmente a chi erano rivolte le parole pronunciate nel dietro le quindi nel corso della semifinale di Ballando con le Stelle, poco prima di essere accolto da Milly Carlucci.

Come in molti ricorderanno, in quell’occasione il giudice era stato chiamato sulla pista da ballo per scusarsi con il pubblico in seguito al comportamento tenuto nella puntata del ripescaggio, quando aveva abbandonato improvvisamente lo studio del dance show senza dare alcuna spiegazione. Un atteggiamento reputato scorretto e irrispettoso nei confronti del pubblico e della conduttrice in primis, motivo per il quale a Mariotto era stato permesso di tornare nel programma a una condizione: cospargersi il capo di cenere dinnanzi ai telespettatori e a Milly Carlucci.

Condizione accettata dal giudice che però, anche in quell’occasione si era reso protagonista di un fuorionda che aveva creato non poche polemiche. Adesso però, lo stesso Mariotto è tornato sull’argomento e ha dato la sua versione dei fatti, rivelando finalmente a chi fosse rivolta quella brutta frase: “Era rivolta a me stesso: “Figlio de”, non figlia. Sapevo di avere il microfono e mentre uscivo ho detto “voglio il video della faccia di questa persona mentre vede uscire questo figlio de na…”.

Il suo destino a Ballando con le Stelle

Per finire, Staffelli ha anche chiesto al giudice di Ballando quale sarà il suo futuro all’interno del programma, e quindi se sarà presente anche il prossimo anno. Una domanda che in molti si sono fatti nelle ultime settimane: in effetti, alla luce degli ultimi avvenimenti, la presenza del noto stilista nel dance show sembra essere letteralmente in bilico.

In realtà, si tratta di una domanda alla quale è difficile rispondere al momento, dato che del l’edizione del 2024 si è conclusa da pochissimo. L’unica cosa certa è che, come anticipato, la permanenza del noto stilista nel dance show pare essere stata messa in discussione. Insomma, il prossimo settembre i telespettatori potrebbero vedere qualcun altro dietro al celebre bancone di Ballando e tra i nomi più citati nelle ultime settimane figurano quelli di Raoul Bova e Barbara d’Urso. Al momento però si tratta solamente di indiscrezioni.

Anche lo stesso Mariotto non si è espresso sulla questione e alla domanda del tapiroforo di Canale 5 ha risposto con un bel: “Fatti i ca**i tuoi”. Per sapere di più sull’intervista a Mariotto occorrerà attendere la messa in onda del servizio integrale che, come anticipato, avverrà domani sera, sabato 11 gennaio.