Sono giorni molto difficili, questi, per Myrta Merlino. La giornalista di La7, conduttrice di L’aria che tira, si è ritrovata dal giorno alla notte al centro di un enorme polverone sollevato dalle maestranze della sua rete, che si sono lamentate in modo deciso rispetto al trattamento da lei riservato loro.

Nei corridoi di La7, infatti, si dice che Myrta Merlino si sia resa protagonista di vere e proprie angherie nei confronti di molti suoi collaboratori che, inferociti, hanno pubblicato un comunicato sindacale trasmesso anche per mezzo stampa e appeso alle pareti degli uffici della rete.

Le accuse che pesano sul capo della presentatrice sono molto pesanti. Si dice che Myrta Merlino abbia manifestato gravi intemperanze e che abbia persino interferito nella turnazione dei lavoratori e nelle attività legate al prolungamento dei contratti del personale.

Dopo la pubblicazione del comunicato TVBlog aveva cercato di contattare la redazione e la conduttrice per maggiori delucidazioni su quanto detto, ricevendo però un secco “no comment” come risposta. Fanpage, per contro, era riuscito a entrare in contatto con alcuni dei collaboratori furiosi, che sulla vicenda avevano aggiunto altri dettagli sconcertanti. Una fonte vicina al programma aveva parlato di “insulti pesanti, licenziamenti senza giusta causa, lanci di spazzole in faccia alle parrucchiere e c’è chi deve occuparsi del suo abbigliamento, dalle scarpe alla biancheria intima”.

Chi però è finalmente riuscito a contattare la diretta interessata nelle scorse ore è stata Striscia la Notizia. La trasmissione satirica di Antonio Ricci ha intercettato la conduttrice grazie al suo storico inviato Valerio Staffelli, che alla Merlino ha consegnato il Tapiro d’oro.

A questo punto, messa alle strette, Myrta Merlino ha potuto raccontare la sua personale versione dei fatti. Quando Staffelli le ha chiesto se fosse davvero un tiranno lei ha risposto:

“Nelle famiglie ogni tanto esistono buoni umori, cattivi umori, ma sono cose che di solito si gestiscono dentro la famiglia, non fuori.”

C’è poi stata occasione per Merlino di rispondere a chi nel suo staff la accusava di aver lanciato come spazzole e sgabelli addosso ad alcuni dei presenti in studio. A riguardo è stata piuttosto laconica: “Non prendete le fonti per buone. Ti sembra una cosa possibile?”.

Per chi fosse interessato a scoprire com’è andata a finire e come l’ha presa, la consegna del tapiro a Myrta Merlino verrà trasmessa da Canale 5 questa sera, come sempre intorno alle ore 20:40.