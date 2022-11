Striscia, tapiro a Christian Vieri: Bobo Tv è un disastro, lo sfottò

Il noto ex calciatore sarà “attapirato” per l’ottava volta nella sua carriera a causa dei risultati non eccelsi del suo programma Rai dedicato ai Mondiali in Qatar

In occasione del Mondiali di Calcio FIFA 2022 in programma in questi giorni in Qatar, la Rai ha deciso di puntare (anche) su un nuovo speciale format con protagonisti Christian Vieri, Lele Adani, Nicola Vendola e Antonio Cassano: Bovo Tv, questo il titolo del programma, va in onda in seconda serata subito dopo il Circolo dei Mondiali ed è stato in qualche modo adattato al formato televisivo dopo aver ottenuto risultati straordinari su Twitch.

Ma il successo delle piattaforme di streaming, si sa, non è detto venga replicato anche sul piccolo schermo in diretta. E Bobo Tv, su Rai Uno, non sta certo funzionando come dovrebbe. La primissima puntata della trasmissione, andata in onda lunedì 21 novembre, è stata praticamente un disastro. Sui social infatti è montata la protesta contro il programma, accusato dai più sia dell’estrema brevità (poco meno di 5 minuti!) sia per la grande confusione che si respira, con Adani al centro e gli altri (Bobo Vieri compreso) sfruttati come ospiti. Anche i risultati di share non sono certo dei migliori: lunedì scorso ha fatto il 6.1%, mentre ieri sera ha registrato il 5.1% su Rai1.

Sono state proprio le dure critiche a Bobo TV ad essere valse a Christian Vieri un nuovo tapiro d’oro, che verrà consegnato all’ex sportivo nel corso della puntata di questa sera di Striscia la Notizia. Valerio Staffelli ha raggiunto nelle scorse ore Vieri per consegnargli il premio, sfottendolo proprio per il flop di critica e pubblico della trasmissione. La vittima dello sfottò di Striscia non ha preso benissimo i commenti della rete alla sua creazione, e si è sentito in dovere di replicare con queste affermazioni:

“La gente può dire quello che vuole, non conosce i numeri che stiamo facendo. Io dico che la Bobo Tv in Qatar sta andando alla grandissima. Sono pillole di quattro minuti ciascuna, più di tanto non puoi fare e dire in Rai, sono i tempi televisivi. Ci sono tanti invidiosi e rosiconi che parlano male di noi solo per finire sui giornali.

Christian Vieri: l’ennesimo tapiro di carriera

Quello di stasera non sarà certo l’unico tapiro ricevuto da Vieri. In tanti anni da calciatore e personaggio dello spettacolo, infatti, l’ex calciatore ha ricevuto ben 8 di questi “riconoscimenti”. Risulta dunque essere ad oggi al terzo posto della classifica dei calciatori più attapirati, a parimerito con Francesco Totti e Roberto Mancini e dietro Antonio Cassano (18 Tapiri) e Gigi Buffon (9 Tapiri).

Proprio di recente, la trasmissione satirica aveva consegnato il tapiro d’oro a Totti per (ovviamente) tutto il caos relativo alla tanto chiacchierata separazione di Ilary Blasi.