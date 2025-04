Striscia, strano appello ‘onestà’ a De Martino: come reagirà Stefano

Striscia la Notizia continua a marcare strettissimo Affari Tuoi, lo show dei pacchi campione di ascolti tv su Rai Uno che, tra le altre cose, è il competitor diretto del tg satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5. Da tempo il programma Mediaset sostiene che il quiz show di ‘Mamma Rai’ sia pilotato e che dietro al meccanismo delle vincite ci sia uno stratagemma ben collaudato per far sì che non vengano elargiti troppi soldi. Nella puntata in onda il 2 aprile, Striscia, come spiega sul suo sito ufficiale, trasmetterà una serie di pareri intercettati interpellando gente comune sullo show dei pacchi. Inoltre, per bocca di una cittadina, lancerà un particolare appello all’onestà a Stefano De Martino.

“Non esiste il caso, perché è tutto programmato”, “Non è fortuna se c’è un budget da rispettare”, “I pacchi rossi ci sono sempre. Chissà com’è…”: sono alcune delle opinioni di persone comuni raccolte dal tg satirico. L’intento di Striscia la Notizia è chiaro: cercare di dimostrare che i cittadini affezionati al quiz show non ripongono fiducia nella spontaneità della trasmissione stessa. Il punto, però, è un altro: che la gente ci creda o meno pare un dettaglio, visto che Affari Tuoi non smette di macinare ascolti monstre. Per farla breve, le inchieste di Striscia non hanno eroso in alcun modo il pubblico di Affari Tuoi.

“Penso che sia una cosa tutta pilotata, perché i pacchi rossi arrivano sempre fino alla fine per far stare la gente incollata al televisore. E funziona anche su di me. Anche se io lo guardo più per Stefano De Martino”, ha dichiarato una donna ai microfoni di Striscia. Poi l‘appello al conduttore campano: “Devi essere anche tu onesto sul gioco dei pacchi, perché tu ci metti la faccia”. Molto probabilmente, l’ex allievo di Maria De Filippi reagirà in alcun modo, vale a dire che non fornirà alcuna risposta all’appello che manderà in onda Striscia.

Si ricorda, che nel corso delle sue inchieste, il tg satirico ha sostenuto in svariate occasioni che Affari Tuoi non è costruito su meccanismi cristallini. Ad esempio ha provato a dimostrare che il quiz show ha la necessità di rispettare un budget, fatto che già spinge a credere che, proprio per non sforare il budget stabilito a priori, debba adottare strategie per dosare le vincite.

Per corroborare la propria tesi, negli anni Striscia ha fatto svolgere analisi particolari e dettagliate sull’andamento delle vincite – prendendo in esame centinaia di puntate di Affari Tuoi – a illustri professori universitari di economia, matematica e statistica, i quali, alla luce dei risultati ottenuti, sono arrivati alla conclusione che in Rai abbiano strumenti per tenere d’occhio le elargizioni di denaro.