Affari Tuoi è, senza ombra di dubbio, il programma televisivo più amato del momento. Nonostante siano davvero molti anni che va in onda su Rai Uno, negli ultimi tempi è diventato ancora più seguito anche grazie all’avvento di Stefano De Martino che lo ha trasformato in un vero e proprio show senza precedenti. Ogni sera i telespettatori non vedono l’ora di piazzarsi davanti alla televisione per guardare la partita, ma questa sera, proprio mentre il giocatore di turno sarà lì a fare la sua parte, su Canale Cinque nel frattempo Striscia la Notizia starà cercando di smascherare una volta e per tutte questo programma. Proprio qualche mese fa, era saltato fuori che la rete avesse assegnato al programma un budget ben preciso che non doveva essere per nessuna ragione oltrepassato. Ma sarà così anche per Stefano De Martino?

Il 24 settembre 2024, ospite del noto podcast Tintoria, fu proprio Max Giusti a raccontare una verità senza precedenti. Disse infatti che quando conduceva lui la trasmissione, bisognava entrare in un budget medio di 33.000 a puntata. Solo un paio di mesi più tardi Pasquale Romano, il noto dottore di Affari Tuoi, smentì categoricamente l’esistenza di questo budget, anche per salvare la faccia del programma che avrebbe potuto subire una rivolta da parte del pubblico. Ma qual è la verità?

Affari Tuoi: anche l’edizione di Stefano De Martino è pilotata?

Alcune persone non ritengono assolutamente questa notizia uno scoop, dal momento in cui i più appassionati hanno ovviamente notato il modo in cui ogni sera il dottore cerca di mettere in difficoltà i concorrenti, giocando in modo particolare sul loro carattere. In un certo senso le personalità dei giocatori diventano prevedibili per il dottore, che decide di fare il suo gioco e provare ad arrivare alla sua vittoria personale. Insomma, sarebbe questo il modo in cui il programma verrebbe “manipolato” considerato che per il resto è tutto sotto ai nostri occhi: il concorrente sceglie il pacco e a quel punto fa la sua partita.

Stasera Striscia la Notizia affronterà proprio questo argomento, accendendo una luce in particolare su questa edizione che sta andando in onda e che vede al timone Stefano De Martino. L’inviata Rajae non ha assolutamente dubbi e ha dichiarato: “L’unica fortuna che si incontra ad Affari Tuoi è quella di capitare nella puntata giusta!”, ma questo è solo un riassunto del servizio che andrà in onda su Canale Cinque e che svelerà alcuni scottanti retroscena.