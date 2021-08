Striscia la Notizia: Vanessa Incontrada e Alessandro Siani nuovi conduttori

Dopo l’addio di Ficarra e Picone, sbarca una nuova coppia del tutto inedita sul bancone di Striscia la Notizia. Vanessa Incontrada e Alessandro Siani aprono la nuova stagione del popolare tg satirico di Antonio Ricci. La trasmissione riprende la sua messa in onda da lunedì 27 settembre.

L’attrice e conduttrice televisiva spagnola conferma ancora una volta il suo legame con Mediaset. Proprio lei sarà infatti alla guida di uno speciale tv dedicato al trentacinquesimo anniversario di Zelig, il celebre format in quota Mediaset tanto caro ai telespettatori italiani.

Tra le novità di Striscia la Notizia per la nuova stagione televisiva però non c’è soltanto quella relativa alla coppia Incontrada e Siani. Il tg satirico di Antonio Ricci punta anche su un’altra coppi inedita, cioè quella ormata da Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Per la 34esima edizione di Striscia la notizia, quindi, sono stati pensati tanti cambiamenti. Il tg satirico si rinnova ed i fan del programma non vedono l’ora che inizi la nuova stagione per programma. Occhi puntati dunque su Incontrada e Siani.

Entrambi vivaci e solari, i due attori assicurano quella leggerezza e solarità che è la cifra distintiva anche del programma di Canale 5. Due volti molto amati dal pubblico televisivo italiano. La Incontrada in una delle sue ultime apparizione televisive si è lasciata andare anche a delle confessioni riguardanti la sua vita privata.

Circa la possibilità di avere un secondo figlio, l’attrice e conduttrice tv ha ammesso che nella vita mai dire mai. Insomma se accadrà bene, altrimenti va comunque bene così. Vanessa è stata spesso oggetto degli attacchi dei leoni della tastiera sui social.

Gli hater hanno attaccato in passato l’attrice per qualche sua presunta rotondità. Un bodyshaming ingiusto anche in considerazione del fatto che la Incontrada è bellissima ed ha un fisico eccezionale. Lo scorso mese, l’attrice ha voluto ricordare sui social un amico che è venuto a mancare: Libero De Rienzo. L’attore è deceduto nella sua casa romana in circostanze ancora poco chiare, che sono al vaglio degli inquirenti.