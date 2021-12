Striscia la notizia: Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro ai Maneskin

Striscia la notizia ha deciso di consegnare un Tapiro d’Oro ai Maneskin. Dopo i trionfi e i premi ottenuti nell’ultimo anno Valerio Staffelli ha voluto omaggiare il gruppo romano con la statuetta simbolo del tg satirico di Antonio Ricci. Per l’occasione è stato consegnato un Tapiro a tutti i membri della band: Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio.

“Come è stato suonare con i Rolling Stones?”, ha chiesto Valerio Staffelli ai Maneskin durante la consegna del Tapiro d’Oro. “Difficile, perché non era il nostro pubblico, ma anche molto bello. Mick Jagger gentilissimo”, ha risposto Damiano David, che di recente ha smentito i gossip che parlavano di una storia d’amore con Belen Rodriguez (in realtà il cantante è fidanzatissimo con l’influencer e modella Giorgia Soleri).

“Chi porta i pantaloni nella band?”, ha poi domandato l’inviato di Striscia la notizia. “Ce li scambiamo un po’ tutti”, ha scherzato la bassista Victoria De Angelis, che qualche anno fa ha perso tragicamente la madre. A Valerio Staffelli i Maneskin hanno assicurato di non avere alcuna intenzione di andare a vivere negli Stati Uniti. Gli ex concorrenti di X Factor vogliono restare a Roma, la loro città natale.

Il futuro dei Maneskin

Il 2021 è un anno da incorniciare per i Maneskin. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con la canzone Zitti e buoni la carriera del gruppo ha spiccato il volo. Prima il trionfo all’Eurovision Song Contest poi il tour in giro per l’Europa e per gli Stati Uniti. In America hanno aperto il concerto dei Rolling Stones e partecipato ad alcune trasmissioni televisive come il famoso Ellen DeGeneres Show.

Beggin, la cover dei Maneskin, è stata inoltre una delle canzoni più ascoltate su Spotify a livello mondiale. Il futuro per Damiano David e compagni è roseo: molto probabilmente torneranno sul palco dell’Ariston come super ospiti mentre la maggior parte dei loro concerti in Italia e negli altri paesi è già sold out. La band dovrebbe inoltre iniziare i lavori per un nuovo album, il terzo dopo Il ballo della vita uscito nel 2018 e il recente Teatro d’ira-Vol. 1.

Da non dimenticare la vittoria agli MTV Music Awards: i Maneskin hanno vinto nella categoria “Best Rock”, primo gruppo italiano a primeggiare in questa competizione. Nel futuro non è escluso un duetto con Miley Cyrus, una delle cantanti preferite di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan.