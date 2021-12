Maneskin, il dramma di Victoria De Angelis: “Ha visto la madre morire”

By

Victoria de Angelis, vulcanica bassista del Maneskin, è stata protagonista di un un’intervista intima al magazine Di Più rilasciata da sua nonna, la signora Elin Uhrbrand. La donna ha raccontato di come la nipote abbia visto sua madre morire, svelando degli aneddoti malinconici relativi alla musicista che assieme a Damiano David&Co sta scalando le classifiche mondiali a colpi di rock. Elin ha spiegato che la nipote ha provato una grande sofferenza per aver visto la madre Jeanett spegnersi a causa di una malattia incurabile.

“Mia nipote Victoria ha sofferto molto, ha visto morire la sua mamma. Jeanett“. Così ha esordito la signora Uhrbrand nel narrare il lutto della De Angelis. Elin ha aggiunto che, quando la madre della musicista ha compreso che avrebbe perso la “battaglia contro il male” che la stava consumando, chiese di andare in Danimarca: “Victoria volle seguirla e le rimase vicino fino alla fine”.

Il decesso della donna, ha ricordato sempre Elin, è avvenuto alcuni anni fa, prima che i Maneskin sbarcassero a X Factor, imponendosi prima nel panorama musicale italiano e poi, con la vittoria del Festival di Sanremo 2021 e dell’Eurovision, in quello mondiale, raggiungendo il successo planetario. Dunque Jeanett non ha fatto in tempo a vedere la figlia proiettata nell’olimpo del rock.

“Mi dispiace tanto che mia figlia non abbia potuto vedere il successo che Victoria sta riscuotendo in tutto il mondo insieme con i Maneskin”, ha sottolineato Uhrbrand.

Attualmente i Maneskin sono una delle band più quotate a livello globale, grazie alla sbornia di successi ottenuti dopo il trionfo storico all’Eurovision 2021. Nel 2022, pandemia Covid permettendo, il gruppo sarà impegnato in una serie di tour e concerti in giro per il mondo.

Prima però ci sono le feste di Natale. E, come ha dichiarato la nonna di Victoria, la bassista trascorrerà i giorni natalizi in terra danese. “Verrà in Danimarca e staremo insieme”, ha puntualizzato con contentezza la signora Elin.

Le tappe del successo dei Maneskin

I Maneskin si sono formati a Roma nel 2016 quando Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria) hanno fondato la band.

Hanno raggiunto la popolarità in Italia nel 2017 sbarcando nell’undicesima edizione di X Factor. Grazie al talent Sky, pur essendosi classificati secondi, hanno firmato un contratto con l’etichetta discografica Sony Music.

La consacrazione del gruppo è arrivata alla 71ª edizione del Festival di Sanremo e alla 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest: in entrambe le competizioni i Maneskin hanno fatto fuoco e fiamme, classificandosi al primo posto.