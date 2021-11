By

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva tornano a Striscia la notizia. Ad annunciare la novità la redazione del programma Mediaset con un comunicato stampa. Le due ballerine, protagoniste del tg satirico fino allo scorso giugno, torneranno in onda a partire da lunedì 8 novembre. Che fine hanno fatto le nuove Veline Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani?

Niente paura, nessuna sostituzione dietro le quinte del format ideato e guidato da Antonio Ricci. Le due ex concorrenti di Amici – Veline in carica da settembre – sono attualmente in quarantena fiduciaria perché nei giorni scorsi hanno avuto un contatto con una persona che successivamente è risultata positiva al Coronavirus.

Entrambe stanno bene e, in attesa di tornare sul bancone di Striscia la notizia, seguiranno le puntate da casa. Al momento non è chiaro fino a quando resteranno Shaila e Mikaela: tutto dipenderà dall’evolversi della faccenda. Talisa e Giulia non hanno ancora commentato pubblicamente la faccenda.

L’arrivo delle due ballerine ha però ottenuto un buon riscontro da parte del pubblico di Striscia la notizia. Tanti, tantissimi, si sono complimentati per la scelta delle nuove Veline, già amiche nella vita da tempo. Giulia e Talisa hanno un rapporto d’amicizia da anni e lavorare nella stessa trasmissione ha rafforzato ancora di più il rapporto.

Cosa fanno oggi Shaila e Mikaela

Dopo l’addio a Striscia la notizia Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva hanno condotto insieme a Vittorio Brumotti l’ultima edizione di Paperissima Sprint. Subito dopo l’ex allieva di Amici si è presa una pausa dal piccolo schermo per dedicarsi alla vita privata. In particolare Shaila si è concentrata sulla relazione con Leonardo Blanchard, ex calciatore oggi imprenditore.

Da tempo i due portano avanti una relazione a distanza e la Gatta ha approfittato del nuovo tempo libero per viversi di più questo rapporto. Di recente la coppia ha trascorso un romantico viaggio in Danimarca. Mikaela Neaze Silva è invece entrata nel cast di Tiki Taka di Piero Chiambretti. L’ex Velina bionda è una grande tifosa della Juventus e in futuro sogna di affermarsi come attrice e showgirl a tutto tondo.