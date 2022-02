Striscia la notizia, tornano le Veline Shaila e Mikaela: problemi per Talisa

By

Tornano a Striscia la notizia le Veline dei record Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. A dare l’annuncio la redazione del programma con un comunicato stampa. Il motivo è presto detto: l’attuale Velina bionda Talisa Jade Ravagnani ha la febbre. Sta bene ed è negativa al Covid-19 ma in attesa di guarire del tutto sarà sostituta. Riposo forzato anche per l’altra ballerina del programma, Giulia Pelagatti, che affianca Talisa dallo scorso settembre. Entrambe sono state in passato allieve di Amici di Maria De Filippi.

Non è la prima volta che Shaila e Mikaela sostituiscono Giulia e Talisa a Striscia la notizia. Qualche settimana fa le prime due sono tornate a lavorare come Veline perché le colleghe erano entrate in contatto con un positivo al Covid-19 e dunque costrette all’isolamento fiduciario.

Oltre a Shaila e Mikaela lunedì 28 febbraio tornano a Striscia la notizia i conduttori Gerry Scotti e Francesca Manzini. La coppia, assai unita e affiatata, condurrà la trasmissione fino al prossimo 26 marzo. Per il primo sarà la dodicesima edizione del format– con oltre 380 puntate all’attivo – e la terza accanto alla comica romana. La Manzini è approdata nello show come imitatrice di Mara Venier ed è stata poi promossa a conduttrice.

Cosa fanno oggi Shaila e Mikaela

Dopo l’addio a Striscia la notizia Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva hanno condotto insieme a Vittorio Brumotti l’ultima edizione di Paperissima Sprint. Subito dopo l’ex allieva di Amici si è presa una pausa dal piccolo schermo per dedicarsi alla vita privata. In particolare Shaila si è concentrata sulla relazione con Leonardo Blanchard, ex calciatore oggi imprenditore.

Da tempo i due portano avanti una relazione a distanza e la Gatta ha approfittato del nuovo tempo libero per viversi di più questo rapporto. Di recente la coppia ha trascorso un romantico viaggio in Danimarca. Mikaela Neaze Silva è invece entrata nel cast di Tiki Taka di Piero Chiambretti. L’ex Velina bionda è una grande tifosa della Juventus e in futuro sogna di affermarsi come attrice e showgirl a tutto tondo.