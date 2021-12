Striscia la notizia, tornano le Veline Giulia e Talisa: ecco come stanno

La Pelegatti e la Ravagnani sono pronte a tornare in scena dopo aver affrontato la quarantena fidiciaria e non solo: la seconda ha anche accusato un problema di salute

Le Veline di Striscia la notizia Giulia Pelagatti e Talisa Jace tornano in scena. La puntata che andrà in onda stasera, al solito orario, le vedrà di nuovo protagoniste dopo il lungo periodo di assenza. In queste settimane hanno preso il loto posto le ex Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Ma perché è avvenuto questo periodo di pausa? Entrambe hanno dovuto abbandonare il bancone del noto tg satirico di Antonio Ricci in quanto costrette a trascorrere un periodo di quarantena fiduciaria.

Tale misura è stata presa da tutte e due, in quanto sono state a contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Giulia e Talisa non hanno contratto il virus, ma hanno dovuto comunque rispettare la regola riguardante la quarantena fiduciaria. La loro assenza, però, è durata più del previsto. Non hanno avuto modo di fare ritorno nel programma dell’access prime time di Canale 5, poiché Talisa ha dovuto affrontare un altro problema di salute.

L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha contratto una broncopolmonite, a causa della quale le è stato prescritto un periodo di riposo. Questo è, dunque, il motivo per cui dopo la quarantena fiduciaria le due Veline non sono tornate sul bancone di Striscia la notizia. Il loro ritorno era previsto e attesa circa una settimana fa. La lunga assenza non ha potuto non preoccupare i fan. Ora entrambe stanno bene e sono pronte a tornare in scena, dopo una settimana trascorsa in sala prove.

La notizia su un presunto problema di salute di una delle due era già uscita fuori, qualche giorno fa. Da parte della Pelegatti e ddella Ravagnani non era arrivata, intanto, alcuna dichiarazione ufficiale. Oggi si sa che a bloccarle a casa è stata una broncopolmonite, di Talisa. Giulia, ovviamente, ha dovuto attendere la guarigione della sua collega per tornare in scena.

Con il loro ritorno, dunque, si chiude questo breve percorso fatto da Shaila e Mikaela. Dopo aver trascorso più di quattro anni nel programma, le due sono state sostituite definitivamente da Giulia e Talisa in questa nuova edizione.