Che fine hanno fatto le nuove Veline di Striscia la notizia Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani? Da circa due settimane le due ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi non ballano più sul bancone di Striscia la notizia. Al loro posto Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che hanno animato il tg satirico di Antonio Ricci per oltre quattro anni.

Giulia e Talisa erano state momentaneamente sostituite perché in quarantena preventiva dopo essere entrate in contatto con una persona positiva al Covid-19. La Pelagatti e la Ravagnani non hanno mai contratto il virus e il loro rientro in televisione era atteso qualche giorno fa.

Ma al 29 novembre a ballare a Striscia la notizia ci sono ancora Shaila e Mikaela: che fine hanno fatto Giulia e Talisa? Stando a quanto riporta Tv Blog, il prolungamento dell’assenza delle nuove Veline sarebbe dovuto ad un problema di salute di una delle due, che però non sarebbe legato al Covid.

Al momento le dirette interessate non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sui loro, seguitissimi, profili Instagram. Giulia Pelagatti si è limitata a condividere un video in cui balla nel suo appartamento milanese mentre l’ultima storia social di Talisa Ravagnani è un aforisma sull’oroscopo.

Per ora nessuna spiegazione ufficiale neppure da parte della redazione di Striscia la notizia, che ad oggi sembra non voler far luce sulla vicenda. Non resta che attendere…

Chi sono Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani

Giulia Pelagatti, la nuova Velina mora di Striscia la notizia, ha 22 anni ed è originaria di Prato. Ha partecipato ad Amici nell’edizione 2016-2017 ma non è riuscita ad accedere al Serale, la fase più importante del talent show. Nella Scuola più famosa d’Italia ha fatto chiacchierare per via della liaison con il cantante Riki. Dopo l’addio al programma di Maria De Filippi ha iniziato a lavorare nel corpo di ballo di diversi programmi televisivi, tra cui Colorado.

Talisa Ravagnani, la nuova Velina bionda di Striscia la notizia, ha 20 anni ed è italo-americana. Il padre è lo scenografo Gianni Ravagnani mentre la madre è la stilista Lauren. Il nonno è il famoso ex giocatore e allenatore di baseball Joe Torre. Talisa ha partecipato ad Amici nella stagione 2019-2020: in sala prove è sbocciato l’amore per il collega Javier ma la relazione si è bruscamente interrotta dopo la fine della trasmissione.