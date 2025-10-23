Striscia la Notizia torna in onda ma Brumotti “fatto fuori dopo 17 anni”: retroscena

Il ‘rebus’ Striscia la Notizia sarebbe stato risolto in casa Mediaset. Lo storico programma ideato da Antonio Ricci, come da previsioni, non tornerà più in onda nell’access prime time di Canale 5, lasciando spazio alla Ruota della Fortuna, la macchina di ascolti capitanata da Gerry Scotti. Il tg satirico si dovrebbe collocare in prima serata a partire da mercoledì 26 novembre. Sarà trasmesso una o due volte a settimana. Si parla di un totale di 5 puntate. Di fatto, subirà un’ampia riduzione di spazio. Un’altra indiscrezione clamorosa riguarda uno dei volti noti dello show: Vittorio Brumotti, che tra l’altro è stato anche in diverse stagioni il presentatore di Paperissima Sprint (altra intuizione di Ricci), sarebbe stato messo alla porta e non rientrerebbe più nel progetto. A riferirlo è la giornalista Grazia Sambruna, con un articolo pubblicato su MowMag.

Vittorio Brumotti fuori da Striscia la Notizia: l’indiscrezione

Sambruna sostiene che Brumotti, che è stato protagonista con le sue inchieste sulla droga per 17 anni a Striscia, non farà più parte del programma. “Sarebbe stato fatto fuori”, scrive la giornalista. Per quel che riguarda la conduzione del tg satirico nella nuova collocazione in prime time, il pubblico ritroverà l’accoppiata storica formata da Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. Sul fronte inviati, sempre Sambruna fa sapere che torneranno in onda certamente gli storici Luca Abete, Jimmy Ghione, Valerio Staffelli, Stefania Petyx, Max Laudadio e Rajae Bezzaz.

Come poc’anzi accennato, pare che l’idea dei piani alti di Mediaset, inizialmente, sarebbe quella di dare spazio in prima serata a Striscia con un ciclo di 5 puntate. Probabilmente si valuterà poi se è il caso di proseguire oppure no. Tutto, come è normale che sia in una tv commerciale, dipenderà dagli ascolti televisivi. Se il tg satirico macinerà buoni dati, sarà riproposto. Se invece la risposta dei telespettatori sarà negativa, il rischio di chiusura definitiva potrebbe diventare una decisione a tutti gli effetti da parte dei vertici di Cologno Monzese.

I risultati insperati della Ruota della Fortuna

Grande entusiasmo invece per La ruota della fortuna che, contro ogni pronostico, sta ottenendo una serie di vittorie insperate e nette contro Affari Tuoi di Stefano De Martino. Uno scenario su cui nessuno avrebbe scommesso fino a pochi mesi fa. Lo ‘Zio Gerry’ ha giocato un brutto scherzo al golden boy campano della Tv di Stato.