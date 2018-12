Striscia la notizia consegna il tapiro a Stefano Gabbana: la reazione dello stilista

Striscia la notizia, tapiro d’oro per Stefano Gabbana: ecco che cosa vedremo stasera

Tapiro d’oro per Stefano Gabbana che, come vedremo questa sera a Striscia la notizia, è stato intercettato da Valerio Staffelli dopo le polemiche dello spot in Cina. Sul web e sui social si è parlato tantissimo del caso ma, per la prima volta in TV, a parlare sarà uno dei diretti interessati, ovvero: Stefano Gabbana. Quest’ultimo, a differenza di Domenico Dolce, è stato quello che più è stato criticato nelle ultime settimane. Il motivo? Alcune chat trapelata sul web che alcuni avrebbero attribuito a lui (anche se lo stilista ha smentito ogni coinvolgimento dichiarando di essere stato vittima di hackeraggio).

Striscia la notizia consegna il tapiro d’oro a Stefano Gabbana: le parole dello stilista

In merito a quanto successo in Cina e al video di scuse pubblicato da Dolce e Gabbana, Stefano Gabbana ai microfoni di Striscia ha dichiarato: “Siamo molto spiacenti, conosciamo la popolazione ma non pensavamo se la prendessero. Non pensavamo di fare un errore così grosso”. Se il marchio ne ha risentito negativamente di questo rumore mediatico? A tal proposito Stefano ha affermato: “È più fumo che arrosto, sui nostri account l’80% dei commenti sono profili finti”.

Dolce e Gabbana travolti dalle polemiche: la reazione di Chiara Ferragni

Quando sul web tutti criticavano e Stefano Gabbana e, indirettamente, la sua casa di moda, a dire la sua sulla è intervenuta anche Chiara Ferragni. La moglie di Fedez che, quando Stefano aveva definito il suo abito da sposa “cheap” non aveva risposto, ha sferrato il suo contrattacco dopo tempo. In una delle foto pubblicate sui social (dove si parlava del caso Cina vs Dolce e Gabbana) la Ferragni ha scritto semplicemente: “Karma”. Un messaggio chiaro quello della fashion inflencer e che, di certo, non è passato inosservato.