Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Salvo: caos, Staffelli finisce a terra

Striscia la Notizia, consegnato il Tapiro d’Oro a Salvo. Caos, Staffelli spintonato dallo staff del GF, Veneziano chiuso in bagno. Poi si libera e rilascia le prime dichiarazioni dopo l’eliminazione

Puntuale come un orologio svizzero, ecco il Tapiro d’oro a Salvo Veneziano, il personaggio del momento (suo malgrado). Il siciliano nelle scorse ore è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per aver pronunciato delle frasi poco rispettose nei confronti di Elisa De Panicis. Striscia la Notizia, attraverso il suo inviato storico Valerio Staffelli, lo ha intercettato, recapitandogli il famoso ‘premio’ dedicato a gaffe e scivoloni ‘spettacolari’. La consegna, però, è stata alquanto movimentata. Staffelli è finito a terra due volte mentre l’ex concorrente veniva scortato dagli uomini della produzione che evidentemente non volevano farlo parlare (con ogni probabilità per accordi presi precedentemente con il reality). Dopodiché il siciliano è stato portato in un hotel e chiuso in un bagno, mentre l’inviato non ha mollato la presa. Alla fine, però, Salvo è uscito dalla stanza, rispondendo alle domande, scusandosi per quel che è successo sia al GF sia alla consegna del tapiro.

Parla Salvo Veneziano: “Nella mia ironia ho fatto uno sbaglio”

“Le chiedo scusa non posso dire nulla, le chiedo scusa per l’atteggiamento là fuori”, ha esordito Salvo una volta uscito dal bagno dell’hotel. E sull’espulsione dal GF Vip ha dichiarato: “Nella mia ironia ho fatto uno sbaglio dicendo alcune frasi che potevano sembrare aggressive, ma invece nel mio dialetto siciliano significano passione, cuore e amore”, ha spiegato. “Io – ha aggiunto – sono il primo che combatte contro qualsiasi tipo di violenza. Chiedo scusa a tutti, anche alla mia famiglia.” A proposito dei cari ha inoltre fatto sapere: “La mia famiglia è stata minacciata, mia figlia è stata minacciata. Mi dispiace”.

Patrick, Pasquale e Sergio squalificati? “Ho sbagliato io, la colpa è solo mia e basta”

Il tg satirico di Antonio Ricci ha inoltre domandato all’eliminato se anche i suoi compagni di viaggio – Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini – dovrebbero essere allontanati dalla Casa più spiata d’Italia per essere stati ‘complici’ suoi. Ricordiamo che Striscia, dopo che è avvenuta la squalifica, ha aperto un sondaggio social, domandando al suo pubblico se i ‘tre highlander’, visto che non hanno condannato in diretta le parole di Veneziano, debbano essere anch’essi eliminati. “Ho sbagliato io, la colpa è solo mia e basta”, la chiosa del siciliano.