Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro per Luca Argentero: la reazione

Luca Argentero, arriva il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. L’attore è stato raggiunto dal giornalista Valerio Staffelli, che gli ha recapitato il noto premio dello storico Tg satirico di Antonio Ricci (il filmato sarà mandato in onda nella puntata del 2 novembre 2020 su Canale 5). Di recente l’attore e la compagna Cristina Marino si sono scagliati contro due settimanali di cronaca rosa che hanno pubblicato le foto della loro figlia Nina. Foto pixellate, ma non abbastanza secondo la coppia che ritiene che la loro piccina abbia potuto essere facilmente riconoscibile.

Il caso ha provocato un gran baccano. I magazine in questione sono Chi ed Oggi. Il direttore di quest’ultimo, Umberto Brindani, ha replicato allo sfogo della Marino e di Argentero in modo netto, sostenendo che non è stato fatto nulla di male e che i pixel sono stati messi, grandi o piccoli che siano. Non solo: ha aggiunto che l’articolo, nonostante non fosse stato concordato, è stato dedicato alla coppia e alla piccola Nina con tono affettuoso e di stima. In mezzo a tutto questo can can, è giunto il Tapiro d’Oro.

“Si può sempre scegliere se raccontare una storia in maniera discreta e responsabile oppure in modo sfacciato e privo di tatto”, ha dichiarato il protagonista di Doc – Nelle tue mani intercettato da Valerio Staffelli. Quindi Argentero ha rifilato un’altra stoccata ai due settimanali che lo hanno mandato su tutte le furie: “Perché sul web hanno pixelato maggiormente la foto rispetto a quella pubblicata sul cartaceo?”. E ancora: “Questo spiega la malafede e che per loro l’importante è che qualcosa appaia, che si venda una copia in più”.

Luca Argentero e Cristina Marino, il duro sfogo sulle foto della figlia Nina apparse sui settimanali

Pare quindi che Luca e Cristina siano tutt’ora parecchio adirati per quel che è capitato. D’altra parte il loro sfogo dei giorni precedenti, arrivato via social, è stato piccatissimo, al vetriolo. La coppia si è detta “schifata” e “indignata” del fatto che “Nina ancora una volta è stata esposta pubblicamente, schiaffata sui giornali”.

L’attore e la neo mamma hanno poi dichiarato che sono stati “privati del diritto di decidere se pubblicare il volto” della loro “figlia oppure no”, specificando che si è trattato di “servizi non autorizzati, un piccolo furto”. Infine, a sorpresa, in segno di protesta per la vicenda che li ha coinvolti in prima persona, hanno scelto di presentare Nina loro stessi su Instagram. “Sperando che vi venga voglia di comprare una copia in meno di questi giornali”, ha chiosato l’attore.