Striscia la notizia, Tapiro d’oro per Magalli: Staffeli punzecchia e lui risponde

Striscia la notizia, Tapiro d’oro a Giancarlo Magalli: ecco perché Valerio Staffelli lo ha intercettato

Questa sera, lunedì 7 gennaio 2019, a Striscia la notizia assisteremo alla consegnata del Tapiro d’oro a Giancarlo Magalli. Il volto noto della Rai, nello specifico, è stato raggiunto da Valerio Staffelli per un preciso motivo che, come molti avranno intuito, ha a che fare con la chiusura del suo programma: I Fatti Vostri. Il nuovo direttore di Raidue, Carlo Freccero, ha infatti deciso di non mandare più in onda il celebre programma che per anni e anni ha visto alla conduzione Magalli. Questa la scelta che ha spinto gli autori di Striscia la notizia a intercettare il presentatore che, ovviamente, ha dato la sua versione dei fatti e non si è tirato indietro dal dire la sua.

Striscia la notizia, Giancarlo Magalli riceve il Tapiro d’oro: il botta e risposta con Valerio Staffelli

Giancarlo Magalli come avrà preso la chiusura de I Fatti Vostri? “Freccero ha detto che ci sono programmi più costosi e bellissimi, come il mio, che sono da budget di Raiuno” ha dichiarato il conduttore Rai ai microfoni di Striscia la notizia. Alle sue affermazioni, come si legge nel comunicato ufficiale Mediaset, Staffelli ha allora replicato dicendo: “Lei è uno dai Raiuno; lei è uno che deve presentare l’Eredità, non certi raccomandati”. Magalli, forse cercando di evitare fraintendimenti, ha quindi risposto affermando: “Non so di chi parli, non so il nome, tutti simpaticissimi”.

Giancarlo Magalli a Striscia la notizia: Insinna? “È solo Cavaliere, io sono di più”

Ad un certo punto dell’intervista, come vedremo stasera a Striscia la notizia, Valerio Staffelli rivolgendosi a Magalli tirerà in ballo anche un altro conduttore Rai. “Ma in Italia non si rispettano i ruoli?” domanderà l’inviato di Ricci “Insinna è Cavaliere del lavoro, lei è Commendatore”. A questa frase, allora, Giancarlo risponderà affermando: “È solo Cavaliere, io sono di più, ma quello che conta sono le onorificenze che ci da il pubblico”.