I Fatti Vostri chiude? Arrivano le parole di Giancarlo Magalli

Probabile chiusura I Fatti Vostri: lo sfogo di Giancarlo Magalli

Da giorni non si fa che parlare d’altro: I Fatti Vostri e Detto Fatto sono a rischio chiusura su Rai 2. Una notizia che si è diffusa dopo che il nuovo direttore di rete, Carlo Freccero, ha dichiarato che non sono programmi adatti al canale. Sulla questione è intervenuto Giancarlo Magalli, presentatore dello show della mattina. Il conduttore ha voluto fare chiarezza sulla questione in un lungo post pubblicato su Facebook. “Ogni volta che la stampa pubblica una notizia il web la raccoglie e la diffonde. Però spesso nel farlo la stravolge, la esagera, la gonfia e la rende inesatta. È accaduto decine di volte anche a notizie che mi riguardavano. L’ultima è quella secondo la quale il nuovo direttore di Raidue Carlo Freccero (ottima persona di grande intelligenza) vorrebbe chiudere “I Fatti Vostri” e quindi io sarei stato cacciato, epurato, licenziato, fatto fuori ed altro ancora”, ha esordito Magalli sui social network.

I Fatti Vostri: il post di Giancarlo Magalli su Facebook

“La verità è un altra: Freccero ha dichiarato grande stima nei confronti miei e del programma. Ha solo lamentato che il budget di Raidue è piuttosto esiguo e non lascia molto margine per programmi un po’ più complessi come il nostro. Ha aggiunto che un programma come il nostro avrebbe bisogno del budget di Raiuno. Tutto qua. Di altre trasmissioni ha esplicitamente annunciato la chiusura, del nostro no“, ha aggiunto Magalli.

“Quindi ora le possibilità sono le seguenti: Raidue ottiene un po’ più di budget e tutto resta com’è; il programma prova a ridurre i costi ed a rientrare nel budget di Raidue; il programma passa su Raiuno; il programma la prossima stagione non va in onda ed io ne vado a fare un altro da qualche altra parte; il programma non va più in onda ed a me non viene offerto niente altro”, ha spiegato Giancarlo.

Carlo Freccero direttore di rete: novità su Rai 2

In attesa di scoprire il destino de I Fatti Vostri e Detto Fatto, Carlo Freccero ha già apportato i primi cambiamenti sulla seconda rete Rai. Tra le prime novità di Rai 2 l’arrivo della seconda stagione di The Good Doctor (la prima era stata trasmessa quest’estate su Rai 1 con grande successo), Night Tabloid che diventerà Povera Patria, lo sdoppiamento in due programmi di Nemo e un rubrica sulla religione musulmana.