Detto Fatto e I Fatti Vostri: i programmi di Rai 2 a rischio chiusura

Detto Fatto e I Fatti Vostri a rischio cancellazione: parla il direttore Rai 2 Carlo Freccero

Risale a questa mattina l’incontro tra Carlo Freccero e i giornalisti per la sua prima conferenza stampa da neo direttore di Rai 2. E, confermando le aspettative, ha espresso il suo pensiero senza mezzi termini. Dai progetti da lui menzionati, si prospetta una nuova Rai 2, incentrata soprattutto sull’approfondimento e sulla fascia 19 – 24. Per raggiungere tale obiettivo, il neo direttore dalla vivace personalità deve, per forza di cose, disinvestire su programmi che spesso sono in sovrapposizione con la rete Rai 1. “Occorre fare dei sacrifici, sottrarre energie al daytime nel daytime e concentrarle in fascia serale”, ha dichiarato Carlo Freccero. Le idee del direttore sono molto chiare riguardo la nuova tv di Rai 2, per la quale ha in mente una vera e propria rivoluzione. A partire dalla striscia d’informazione dopo il tg della sera, che si allungherà di dieci minuti, e dalla presenza della satira, come scrive su Twitter, con il ritorno di Daniele Luttazzi.

Carlo Freccero alla conferenza stampa: “Detto Fatto e I Fatti Vostri sono trasmissioni di Rai 1”

Durante la conferenza stampa avvenuta questa mattina, arriva una domanda secca da parte di Leggo.it: “Cosa intende per sottrarre energie al daytime? Che programmi come Detto Fatto oppure i Fatti vostri sono a rischio chiusura?”. E la risposta del direttore, altrettanto diretta, non si è fatta attendere: “Naturalmente dobbiamo pensarci. Quei due programmi lì sono fatti molto bene ma sono trasmissioni da Rai1. Totalmente. E Rai2 deve essere complementare a Rai1. Domani pomeriggio faccio il piano finanziario della rete 2019, in base a quello si vedrà”. Nella nuova Rai 2 di Freccero l’approfondimento delle notizie rappresenta una lacuna da colmare all’istante. Ed è confermata la chiusura di B come sabato, la trasmissione condotta dalla Delogu il sabato pomeriggio, per i bassi ascolti.

Il direttore Carlo Freccero punterà su repliche di contenuti alti

Il effetti, con la decisione di puntare soprattutto sulla fascia delle 19-24, è inevitabile che le altre fasce orarie verranno depotenziate. Ma ha pensato anche a questo, il direttore Carlo Freccero, che desidera a tutti i costi il ritorno della satira, così necessaria nella televisione pubblica. Nei suoi progetti, infatti, ne sussiste uno molto semplice: fare repliche, ma di contenuti alti, proprio per colmare la concentrazione delle energie nell’orario serale. Idee rivoluzionarie e precise sono alla base della nuova Rai 2 di Freccero, che preannunciano un possibile addio a Detto Fatto e a I Fatti Vostri anche se, ad oggi, è ancora presto parlarne.